Fifpro solicita, mas Uefa veta mudança na Champions League

A Uefa voltou a vetar mudanças na maneira de conduzir o mata-mata da Champions League. Segundo o jornal "As", a entidade recebeu uma solicitação da Fifpro para zerar o uso das prorrogações, a fim de evitar o desgaste e as consequentes lesões dos atletas, mas negou o pedido.

As conversas também envolveram a Fifa. O presidente da Fifpro, Sergio Marchi, teve reuniões com Gianni Infantino, presidente da principal entidade do futebol mundial, e depois levou a intenção de findar o tempo extra a Aleksander Ceferin, mandatário do órgão europeu, mas recebeu a negativa.

O pedido aconteceu com a intenção de defender os atletas do largo desgaste trazido pela meia hora a mais de jogo. A Champions teve uma mudança no formato em 2024/25: com o salto de 32 para 36 participantes, os clubes passaram a jogar uma fase de liga com oito partidas ao invés da clássica fase de grupos com seis, além da introdução da fase de 16 avos de final a dois terços dos times que passam do estágio inicial.

O fim da prorrogação no principal europeu de clubes levaria à similaridade com a Libertadores, na qual não há prorrogação, exceto na final. Se existir empate no agregado, o confronto vai direto para os pênaltis na América do Sul. Nenhuma das duas competições apresenta mais o critério de gol fora de casa para desempatar a igualdade no somatório.

Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, vetou mudança na Champions League (Foto: Predrag Milosavljevic / AFP)

⚽ Champions League de 2024/25 chega ao jogo final

A atual edição da Champions será decidida no sábado (31). PSG e Inter de Milão fazem a decisão às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE). Os franceses, sob o comando de Luis Enrique, querem o título inédito, enquanto os italianos de Simone Inzaghi vão em busca do fim de 15 anos de jejum continental.

