Luis Enrique se pronuncia sobre possível desfalque do PSG na final da Champions

Neste sábado (24), o PSG foi campeão da Copa da França pela 16ª vez após vencer o Reims por 3 a 0. Em busca da tríplice coroa, o treinador Luis Enrique teve uma notícia para se preocupar minutos antes da partida começar. Kvaratskhelia, anunciado como titular da partida, foi cortado do time logo antes do apito inicial - Doué entrou em seu lugar. Perguntado sobre um possível desfalque para a final da Champions League, Luis Enrique se mostrou tranquilo em relação à presença de Kvara.

A informação inicial foi que Khvicha Kvaratskhelia sentiu fortes dores de cabeça antes da partida e, por isso, o treinador tomou a decisão de poupá-lo de olho na final da Champions League, que acontece no próximo sábado (31) contra a Inter de Milão em Munique, na Alemanha. Ao final da partida que deu o título para o PSG, Luis Enrique falou sobre o assunto.

— Ele está muito bem. Mas não pôde jogar porque não se sentiu bem após o aquecimento. Não é nada importante. Por isso, decidimos que ele deveria descansar. Ele está em casa. Está bem. Não tem nada grave. É uma coisa pequena, mas estará pronto para o treino de terça-feira.

O espanhol ainda aproveitou para reforçar a qualidade do elenco, com uma reposição de alto nível para substituit Kvaratskhelia.

— Temos muitos jogadores de alto nível que podem jogar. Não queremos correr nenhum risco com ninguém. Não é nada importante, nada mesmo. Na terça-feira, ele certamente estará pronto para treinar, mas essas são coisas que às vezes acontecem no mundo do futebol. Não há motivo para preocupação — completou Luis Enrique.

Como foi o jogo que quase deu um desfalque ao PSG para a final da Champions

Marquinhos ergue a taça da Copa da França após vitória do PSG contra o Reims (Foto: Franck Fife/AFP)

Neste sábado (24), o PSG venceu o Reims com tranquilidade por 3 a 0 e se sagrou campeão da Copa da França pela 16ª vez na história. Com gols de Barcola (2x) e Hakimi, o jogo foi um ataque contra defesa para o time comandado por Luis Enrique, que lançou os reservas a partir do segundo tempo para evitar desfalques indesejados ao PSG visando a grande final da Champions League, que acontece no próximo sábado (31). Campeão da Copa da França e da Ligue 1, o PSG vai agora atrás da tríplice coroa inédita para o clube, uma vez que nunca conquistou o continente.