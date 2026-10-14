PSG tenta superar histórico negativo contra Manchester City na Champions League

O PSG enfrenta o Manchester City nesta quarta-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. Apesar de serem candidatas ao título, as equipes têm um histórico desfavorável para os franceses, que tentam melhorar seu desempenho contra os ingleses.

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PSG tenta vencer o Manchester City pela primeira vez no Etihad Stadium (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

O confronto entre PSG e Manchester City já ocorreu oito vezes em competições oficiais, com vantagem para os ingleses, que venceram quatro partidas, enquanto o PSG conquistou apenas dois triunfos e houve dois empates. O retrospecto piora para os franceses quando o jogo é disputado na Inglaterra: em quatro visitas ao Etihad Stadium, o City venceu três vezes e empatou uma, permanecendo invicto em casa contra o PSG. Por outro lado, no Parc des Princes, o time parisiense tem melhor desempenho, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

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O último encontro entre as equipes foi em 22 de janeiro de 2025, também pela Champions League, quando o PSG venceu por 4 a 2, com gols de Ousmane Dembélé, Barcola, João Neves e Gonçalo Ramos, demonstrando sua força ofensiva sob o comando de Luis Enrique. Agora, o técnico espanhol busca repetir esse desempenho em um ambiente mais desafiador, diante de um Manchester City embalado.

O time inglês chega ao duelo após oito vitórias consecutivas, apresentando um futebol cada vez mais ajustado sob o comando de Enzo Maresca. A principal ameaça individual é Erling Haaland, mas o coletivo do City também representa grande perigo. Para conter o centroavante, o PSG precisará pressionar a origem dos passes, com jogadores como Enzo Fernández e Rayan Cherki buscando explorar espaços nas costas da defesa adversária. Nesse contexto, Vitinha e João Neves terão papel fundamental para proteger o corredor central e dificultar as investidas do City.

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Manchester City e PSG buscam manter 100% de aproveitamento na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

A saída de bola será outro ponto decisivo. Maresca utiliza uma pressão coordenada para recuperar a posse em áreas avançadas, mas o PSG conta com recursos para superar essa marcação, com Vitinha oferecendo segurança na construção e Dembélé participando das combinações com sua mobilidade. Além disso, o time francês pode explorar transições rápidas, aproveitando a velocidade de Hakimi e Nuno Mendes pelos corredores, enquanto os pontas buscam vencer duelos individuais. Contudo, o equilíbrio defensivo será essencial, principalmente para neutralizar Doku e a movimentação de Haaland. O PSG não precisa abrir mão de sua identidade ofensiva, mas deve saber quando acelerar ou controlar a posse.

A provável escalação do PSG para o confronto inclui Safonov no gol; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes na defesa; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz no meio-campo; e Doué, Dembélé e Kvaratskhelia no ataque. Essa formação oferece criatividade, velocidade e capacidade para pressionar a construção adversária.

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Ambas as equipes venceram na estreia da Champions League e buscam manter o aproveitamento perfeito nesta quarta-feira. Apesar da dificuldade de vencer no Etihad Stadium, o PSG tem qualidade para tentar quebrar o tabu e melhorar seu histórico contra o Manchester City em solo inglês.

O próximo compromisso do PSG na Champions League será contra o Manchester City nesta quarta-feira (14), às 16h, no Etihad Stadium, em busca da primeira vitória dos franceses na casa dos ingleses.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.