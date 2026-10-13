Barcelona goleia, e Bayern tropeça: veja resultados do dia da Champions League
Confrontos abriram a 2ª rodada da Liga dos Campeões
Os jogos de abertura da 2ª rodada da Champions League entregaram muita emoção, mas também surpresas em algumas partidas. O Barcelona segue com 100% de aproveitamento, enquanto o Bayern de Munique tropeçou diante do Viking, que faz sua estreia no torneio no século.
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Atual vice-campeão, o Arsenal também segue com 100% de aproveitamento e divide a liderança com Barcelona e Sporting. Por outro lado, a Inter de Milão foi surpreendida em casa e se complica no início da competição.
Confira os resultados do dia na Champions League
Galatasaray x Barcelona
Em casa, o Galatasaray abriu o placar com Batrakov finalizando de fora da área com desvio e matando as chances de Joan García fazer uma defesa. Os turcos chegaram a ampliar ainda no primeiro tempo com Yilmaz, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada após revisão do VAR. E antes do intervalo, João Cancelo igualou o marcador.
No segundo tempo, o Barcelona tomou conta da partida e marcou dois gols nos primeiros sete minutos da etapa final com Fermín López e Anthony Gordon. Karim Adeyemi fechou a conta com assistência do brasileiro Gabriel Jesus para decretar a grande vitória do clube catalão fora de casa.
Viking x Bayern de Munique
Na etapa inicial, o Bayern de Munique foi surpreendido contra o Viking, que volta a Champions League desde a temporada 1992/93. Os noruegueses foram para o intervalo com dois gols de vantagem com gols de Stensness e Christiansen.
Na segunda etapa, os bávaros voltaram com tudo para virar o duelo e conquistar os três pontos. Harry Kane diminuiu a desvantagem de pênalti e empatou o jogo aos 15 minutos. Luis Díaz virou a partida, mas Olise foi expulso e deixou os visitantes com um jogador a menos. E aos 44 minutos do segundo tempo, Haugen recebeu um cruzamento na segunda trave e cabeceou para estufar as redes e levar os torcedores à loucura.
Arsenal x Lille
Atual vice-campeão da Champions League, o Arsenal derrotou o Lille por 3 a 0 em um jogo com dois tempos distintos. Na etapa inicial, os Gunners fizeram um jogo morno e não conseguiram furar a defesa da equipe francesa.
Na etapa final, o Arsenal fez três gols em uma diferença de sete minutos com Timber, Eze e Saka, enquanto a equipe de Davide Ancelotti não conseguiu ameaçar, tendo dado apenas três finalizações no jogo. Com isso, os ingleses seguem com 100% de aproveitamento com duas vitórias em dois jogos.
Atlético de Madrid x Manchester United
Em um dos grandes jogos do dia, o Atlético de Madrid abriu o placar com apenas 50 segundos de jogo com Barrios aproveitando um cruzamento de Baena e chutando rasteiro para abrir o placar. Os Diabos Vermelhos buscaram o empate e tiveram duas grandes chances com Mbeumo, mas o atacante errou o alvo na primeira ocasião e parou em Oblak na segunda tentativa.
No segundo tempo, o Manchester United sofreu com a expulsão do zagueiro Leny Yoro, o que dificultou a realização de uma pressão para empatar. E o Atlético de Madrid ampliou o marcador com Lookman aproveitando um rebote de Lammens em finalização de Jonathan David para completar para o fundo das redes.
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