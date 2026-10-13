Jornal argentino se rende à torcida do Vasco: 'Fervor'

A impressionante mobilização dos torcedores do Vasco para a decisão na Sul-Americana ganhou destaque de capa na imprensa da Argentina. O diário Olé exaltou a rápida venda de todos os 70 mil ingressos colocados à disposição para o jogo de volta no Maracanã, no mesmo dia em que Boca Juniors e Vasco se enfrentam pelo primeiro confronto da semifinal, nesta terça-feira (13), às 21h30, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

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Diário Olé destaca o "fervor" da torcida do Vasco nas ruas e nas bilheterias antes da partida em La Bombonera (Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco)

A corrida aos bilhetes ocorreu poucas horas após o clube carioca obter uma vitória na Justiça que garantiu a realização do segundo jogo no lendário estádio carioca, descartando a possibilidade de atuar no Nilton Santos. Antes mesmo da confirmação oficial do local, a diretoria cruzmaltina já havia comercializado uma carga inicial de 50 mil ingressos como forma de pressionar pela liberação do Maracanã. Assim que o veredito favorável saiu, o lote remanescente foi zerado em questão de horas pelos sócios e torcedores.

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Tradução: Os torcedores do Vasco esgotaram todos os 70.000 ingressos para o jogo de volta contra o Boca no Maracanã em apenas algumas horas.<br>Os fãs do Gigante do Morro esgotaram todos os ingressos disponíveis e confirmaram que o estádio do Rio de Janeiro será uma festa na próxima terça-feira.

El fervor que los propios hinchas de Vasco da Gama viven en las calles de Buenos Aires se contagió también en Río de Janeiro. En la mañana de este martes, a poco de que se dispute el partido de ida, los hinchas del Cruzmaltino agotaron las 70.000 entradas disponibles en unas pocas horas y dejaron en claro que la vuelta de las semis de Sudamericana frente a Boca se jugarán con un estadio colmado.

Tradução: O fervor que os torcedores do Vasco da Gama vivenciam nas ruas de Buenos Aires também se espalhou pelo Rio de Janeiro. Na manhã de terça-feira, pouco antes do jogo de ida da Copa Sul-Americana, os torcedores do Cruzmaltino esgotaram os 70 mil ingressos disponíveis em poucas horas , deixando claro que a partida de volta será disputada com o estádio lotado .

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A repercussão no país vizinho também relembrou declarações do jogador argentino Santiago Sosa, que já antecipava a inviabilidade de mudar o local do confronto diante da massiva adesão da torcida vascaína. O atleta destacou o desejo do elenco em atuar no palco histórico do futebol mundial para definir o classificado à grande final.

Para a partida decisiva no Rio de Janeiro, os torcedores do Boca Juniors terão à disposição 4.000 ingressos no setor visitante do Maracanã, respeitando a reciprocidade da carga estipulada pela Conmebol para a partida de ida desta noite em La Bombonera.