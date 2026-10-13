Zagueiro do Manchester United critica dirigente e elenco após derrota

Zagueiro do Manchester United, Lisandro Martínez criticou a diretoria do clube e o elenco após a derrota para o Atlético de Madrid na Champions League. Em entrevista após a partida, o defensor foi duro nas palavras e reclamou da ausência de reforços na janela de transferências.

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- Fizemos uma temporada fantástica na temporada passada e agora esperamos mais da diretoria, sabe, que tragam mais jogadores para competir, porque muitas equipes também contratam muitos jogadores, e hoje, o Atlético tem um time incrível e mereceu vencer. Sinceramente, eu esperava mais.

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Na sequência, Lisandro Martínez foi questionado se queria dizer que esperava mais investimentos no elenco durante a última janela de transferência. O argentino também apontou um dos considerados culpados pelos movimentos abaixo do esperado no mercado do Manchester United.

- Eu esperava mais do nosso diretor técnico. Tenho que ser honesto, sabe? E nós, como jogadores, também temos que fazer mais, mas é importante, ao montar um elenco forte, estar preparado para jogos como este. Sim, é frustrante e decepcionante vir aqui e não ver minha equipe se esforçando para conseguir um resultado incrível. É decepcionante.

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Após a derrota na 2ª rodada da Champions League, o Manchester United segue com três pontos conquistados na competição e em busca de uma classificação ao mata-mata. Os Diabos Vermelhos voltam a campo diante do Leeds, no domingo (18), pela Premier League.

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