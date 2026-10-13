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Ex-Corinthians e Grêmio fala sobre saída e busca recomeço na Europa

Du Queiroz relembra dificuldades no Zenit e aposta em nova oportunidade no Sabah FK, do Azerbaijão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
13/10/2026 17:47
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Du Queiroz em ação pelo Sabah FK
Atualmente no Sabah FK, do Azerbaijão, Du Queiroz busca recuperar espaço no futebol europeu (Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP)

O volante Du Queiroz, revelado nas categorias de base do Corinthians, busca retomar o protagonismo no futebol europeu após uma sequência de empréstimos. Atualmente no Sabah FK, do Azerbaijão, o jogador de 26 anos relembrou a saída do clube paulista, as dificuldades enfrentadas no Zenit, da Rússia, e a expectativa de recuperar espaço no cenário internacional.

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Em entrevista ao Ge, o meio-campista reconheceu que a transferência para o futebol russo representou um momento importante da carreira, mas admitiu que encontrou dificuldades para conquistar oportunidades. Du Queiroz deixou o Corinthians em 2023, após construir praticamente toda a trajetória no clube, desde as categorias de base até a equipe profissional.

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— Quando apareceu o Zenit, a gente decidiu ir, e eu estava muito bem no Corinthians. Vivi muita coisa lá. Tinha o sonho de ir para a Europa, e aí a gente chega e não tem tantas oportunidades assim. Foi um momento um pouco difícil, a mudança. Minha vida inteira foi no Corinthians, desde os dez anos de idade até os 22, 23, quando saí — comenta

Dificuldades na Europa e empréstimos

Sem conseguir se firmar no Zenit, Du Queiroz retornou ao futebol brasileiro por empréstimo ao Grêmio. Posteriormente, também passou pelo Sport e pelo Orenburg, da Rússia, em busca de maior sequência de jogos.

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— Eu não estava bem comigo mesmo, não estava feliz, então não consegui esperar esse momento certo de que vai chegar a hora de jogar. Primeiro você tem que aprender, e naquele momento eu não consegui esperar. Foi quando vim parar no Grêmio, e as coisas foram acontecendo até chegar aos outros empréstimos — aponta

Du Queiroz em ação pelo Corinthians
Du Queiroz foi revelado nas categorias de base do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Em setembro de 2026, Du Queiroz acertou sua transferência por empréstimo ao Sabah FK, do Azerbaijão. A mudança representa uma nova tentativa de ganhar espaço no futebol europeu e recuperar a visibilidade após as dificuldades enfrentadas desde sua saída do Corinthians.

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— Desde quando surgiu essa oportunidade, eu pensei nessa visibilidade de voltar para um mercado maior. Já que não tive tanta oportunidade assim no Zenit. Tive números importantes, então acredito que é uma grande visibilidade para mim — diz.

O jogador também comentou a experiência de enfrentar o Manchester United em uma competição europeia. Segundo o meio-campista, atuar em um estádio com mais de 80 mil torcedores representou um momento especial em sua trajetória profissional.

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— Foi a minha primeira semana no clube e já teve o jogo contra o Manchester United. Você jogar em campos que muitos ídolos jogaram, para mais de 80 mil pessoas, para mim, representa muita coisa. É muito gratificante. E para o clube, eu acredito que seja muito importante também. O clube é muito novo, então já chegar assim em uma competição e poder não só estar na competição, que a gente sabe que é difícil, mas tentar competir também e somar pontos — completa.

Números na carreira

Du Queiroz (Corinthians)

  1. 100 jogos (76 titular)
  2. 3 gols
  3. 4 assistências
  4. 0.5 passes decisivos por jogo
  5. 86% de acerto no passe
  6. 57% de acerto no passe longo
  7. 1.4 desarmes por jogo
  8. 0.6 interceptações por jogo
  9. 4.0 bolas recuperadas por jogo
  10. 41% de eficiência nos duelos
  11. 1.2 faltas por jogo
  12. 0.1 cartões amarelos por jogo
  13. Nota Sofascore 6.68

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Du Queiroz (carreira)

  1. 189 jogos (126 titular)
  2. 5 gols
  3. 9 assistências
  4. 0.6 passes decisivos por jogo
  5. 85% de acerto no passe
  6. 57% de acerto no passe longo
  7. 1.1 desarmes por jogo
  8. 0.6 interceptações por jogo
  9. 3.4 bolas recuperadas por jogo
  10. 40% de eficiência nos duelos
  11. 1.0 faltas por jogo
  12. 0.1 cartões amarelos por jogo
  13. Nota Sofascore 6.70
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