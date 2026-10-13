Atitude de Olise, do Bayern, choca estrangeiros: 'Inaceitável'
Jogador foi punido pela arbitragem
Nesta terça-feira (13), o Bayern de Munique empatou em 3 a 3 com o Viking, da Noruega, em duelo válido pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, e uma atitude de Michael Olise repercutiu nas redes sociais. O atacante recebeu o cartão vermelho e desfalcará o time de Kompany na partida contra o Arsenal na próxima semana.
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Aos 28 minutos do segundo tempo, o francês recebeu cartão amarelo por uma falta cometida. Após o apito do árbitro, enquanto um pequeno grupo de jogadores se juntava para reclamar, Olise acertou a bola em um adversário que também protestava. A atitude foi punida imediatamente pelo juiz, que o mandou mais cedo para o vestiário.
Veja alguns comentários:
Tradução: Isso é simplesmente inaceitável da parte de Olise.
Tradução: Ele custou esta vitória ao seu time. Um jogador muito decepcionante.
Tradução: Cara, Olise, por quê? Jogador Top Top, mas ele precisa amadurecer em vez de agir como uma criança.
Tradução: Essa é a coisa mais idiota que ele já fez.
Viking x Bayern de Munique
Na etapa inicial, o Bayern de Munique foi surpreendido contra o Viking, que volta a Champions League desde a temporada 1992/93. Os noruegueses foram para o intervalo com dois gols de vantagem com gols de Stensness e Christiansen.
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Na segunda etapa, os bávaros voltaram com tudo para virar o duelo e conquistar os três pontos. Harry Kane diminuiu a desvantagem de pênalti e empatou o jogo aos 15 minutos. Luis Díaz virou a partida, mas Olise foi expulso e deixou os visitantes com um jogador a menos. E aos 44 minutos do segundo tempo, Haugen recebeu um cruzamento na segunda trave e cabeceou para estufar as redes e levar os torcedores à loucura.
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