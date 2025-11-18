PSG emite comunicado contra Mbappé e dispara: 'Desleal'

O PSG divulgou um comunicado em tom de ataque ao atacante Kylian Mbappé após uma audiência na Justiça na segunda-feira (17). O clube francês acusou o jogador do Real Madrid de ter atuado de forma desleal durante seus últimos meses em Paris. A disputa judicial entre ambos ganhou um novo capítulo quando o francês exigiu o pagamento de 240 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) por danos e prejuízos pela sua saída conturbada.

— Ao tribunal, o clube apresentou provas que demonstram que o jogador atuou de forma desleal, ao ocultar durante quase 11 meses, entre julho de 2022 e junho de 2023, sua decisão de não renovar seu contrato, privando assim o clube de qualquer possibilidade de organizar uma transferência — diz o comunicado do Paris Saint-Germain.

Segundo o jornal francês "Le Parisien", ambas as partes ficaram frente a frente no Conselho de Prud'hommes, tribunal do trabalho de Paris, e fizeram suas reivindicações. Além das exigências citadas anteriormente, Mbappé também acusa os dirigentes do PSG de não pagarem 55 milhões de euros em salários e bônus, além de não terem convertido seu contrato por prazo determinado em definitivo.

O Paris Saint-Germain, por sua vez, cobra de Mbappé o pagamento de 180 milhões de euros (hoje mais de R$ 1,1 bilhão), por ter mentido ao prometer que não sairia do clube de graça. E mais 60 milhões de euros por danos e prejuízos.

Mbappé moveu um processo na justiça contra o PSG, alegando "extorsão e assédio moral" diante da pressão que sofreu em seus últimos meses no clube. Entretanto, a acusação foi retirada pelo jogador às vésperas do reencontro em campo no Mundial de Clubes.

Comunicado completo do PSG contra Mbappé

"O Paris Saint-Germain compareceu hoje perante o Conselho de Prud'hommes de Paris com o objetivo de que sejam reconhecidos os importantes prejuízos sofridos pelo clube como consequência do grave descumprimento, por parte de Kylian Mbappé, de seus compromissos contratuais, legalmente vinculantes, e dos princípios mais elementares de boa-fé e lealdade.

O clube deseja lembrar que, durante mais de um ano, fez todo o possível para alcançar uma solução amigável que permitisse a todas as partes seguir em frente, em conformidade com a relação de cooperação e confiança que deve existir entre um clube e seu jogador. Várias instâncias às quais se recorreu no âmbito deste litígio incentivaram um acordo amigável, que o clube sempre buscou de boa-fé. Apesar desses repetidos esforços, o Sr. Mbappé atacou continuamente o clube em cada ocasião, inclusive através do procedimento iniciado hoje, uma situação lamentável tanto para o próprio jogador quanto para o futebol francês como um todo.

Perante o tribunal, o clube apresentou provas que demonstram que o jogador agiu de forma desleal, ao ocultar durante quase 11 meses, entre julho de 2022 e junho de 2023, sua decisão de não renovar seu contrato, privando assim o clube de qualquer possibilidade de organizar uma transferência.

Kylian Mbappé durante goleada da França sobre a Ucrânia, por 4 a 0, pelas Eliminatórias (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Em seguida, o jogador questionou um acordo alcançado com o clube em agosto de 2023, que previa uma redução de sua remuneração caso decidisse sair livremente, com o fim de preservar a estabilidade financeira do clube após o excepcional investimento realizado.

Essa ocultação, juntamente com a impugnação deste acordo claro e documentado, causou ao Paris Saint-Germain um prejuízo considerável que o clube pretende fazer valer perante as instâncias competentes.

Tal comportamento ilustra, além de uma indiferença pela saúde econômica do clube, um abuso da confiança que o Paris Saint-Germain lhe havia outorgado e que o jogador alimentava regularmente através de suas declarações, como em 3 de janeiro de 2024, quando declarou na zona mista ao término da partida no Parque dos Príncipes: "Ainda não tomei uma decisão, mas com o acordo que fiz com o presidente neste verão, seja qual for minha escolha, conseguimos proteger todas as partes e preservar a serenidade do clube diante dos desafios que nos esperam, o que é o mais importante. Minha decisão é secundária."

"Quanto à solicitação de requalificação de seu contrato para prazo indeterminado, o Paris Saint-Germain reafirma que carece totalmente de fundamento jurídico. Os contratos dos jogadores profissionais são contratos de duração determinada específicos, regulados pelo Código do Esporte e homologados pela Liga Francesa de Futebol Profissional, em conformidade com a legislação francesa e europeia.

O Paris Saint-Germain também rejeita todas as acusações de assédio ou pressão, lembrando que Mbappé participou em mais de 94% das partidas oficiais da temporada 2023/2024 — todas as decisões esportivas foram tomadas por um treinador vencedor da Liga dos Campeões — e que sempre jogou em condições conformes com a Carta do Futebol Profissional.

Tanto de fato quanto de direito, o jogador assumiu compromissos públicos e privados claros e repetidos, que o clube simplesmente lhe pede que respeite, depois de ter desfrutado de condições excepcionais durante sete anos no Paris Saint-Germain.

O Paris Saint-Germain continua defendendo seus direitos com rigor. Fundamentalmente, trata-se de uma questão de boa-fé, honestidade, manutenção dos valores e respeito à instituição parisiense e aos seus torcedores. Ao mesmo tempo, o Paris Saint-Germain continua com a sequência da temporada mais bem-sucedida de sua história, baseada na solidariedade, no trabalho, no espírito de equipe e na primazia do clube sobre qualquer individualidade."

