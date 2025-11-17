Benzema levanta dúvidas sofre futuro: 'Vamos ver o que vai acontecer'
Francês está no último ano de contrato com o Al-Ittihad e foi especulado no Grêmio
Em seus últimos meses de contrato com o Al-Ittihad, Karim Benzema concedeu uma entrevista ao "Diario AS" e falou sobre seu futuro, abordando possibilidades como a renovação de vínculo com os sauditas e até um retorno ao Real Madrid.
Questionado sobre sua situação na Arábia Saudita e a possível renovação de contrato com o Al-Ittihad, Karim Benzema adotou cautela e transferiu a responsabilidade para o clube:
"Vamos ver o que vai acontecer e o que o Ittihad pensa sobre renovar meu contrato", afirmou o atacante francês ao 'AS'.
Ainda sobre o futuro, Benzema deixou clara a sua preferência por permanecer na Arábia Saudita e destacou o nível crescente da liga:
"O melhor pra mim é continuar no Al-Ittihad, mas não apenas ficar por ficar. Acho que o nível do futebol na Liga Saudita está melhorando constantemente. Passei três anos aqui e ela continua melhorando o tempo todo", destacou o jogador.
Retorno ao Real Madrid virou pauta
Dentre as possibilidades, Karim Benzema foi questionado quanto a um possível retorno ao Real Madrid, clube pelo qual marcou época e é um dos maiores artilheiros da história, e não hesitou na resposta:
"Possível retorno ao Real Madrid? Se Florentino ainda estiver lá, pode acontecer. Eu jamais diria não a Pérez [...] Sou madridista. Sinto isso na minha alma. Madrid ainda é a minha cidade. Vamos ver o que acontece", afirmou Benzema.
Além de seu futuro, Benzema foi perguntado sobre Kylian Mbappé e afirmou que seu compatriota está em seu melhor momento como atacante e é peça fundamental no Real Madrid.
"Ele está bem melhor. Fazer gols não é novidade para ele. Ele fazia isso no PSG e vai fazer muito mais no Real Madrid. O que esperamos do Kylian é que, quando ele tiver uma chance, ele faça o gol. O Real Madrid é assim. O Real Madrid precisa muito dele, e tem jogos em que é preciso fazer o gol, como contra o Atlético de Madrid, o Liverpool… São times que se fecham, e ele tem que aparecer, trabalhar essas situações", disse o atacante do Ittihad.
