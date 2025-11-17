menu hamburguer
Futebol Internacional

Benzema levanta dúvidas sofre futuro: 'Vamos ver o que vai acontecer'

Francês está no último ano de contrato com o Al-Ittihad e foi especulado no Grêmio

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/11/2025
20:46
Benzema comemora gol pelo Al-Ittihad contra o Al-Nassr, pela liga saudita (Foto: Reprodução/X))
Benzema comemora gol pelo Al-Ittihad contra o Al-Nassr, pela liga saudita (Foto: Reprodução/X))
Karim Benzema falou sobre seu futuro em entrevista ao 'Diario AS'.
Ele demonstrou interesse em renovar com o Al-Ittihad, ressaltando a melhora da liga saudita.
Benzema não descartou um retorno ao Real Madrid se Florentino Pérez ainda estiver no clube.
Em seus últimos meses de contrato com o Al-Ittihad, Karim Benzema concedeu uma entrevista ao "Diario AS" e falou sobre seu futuro, abordando possibilidades como a renovação de vínculo com os sauditas e até um retorno ao Real Madrid.

Questionado sobre sua situação na Arábia Saudita e a possível renovação de contrato com o Al-Ittihad, Karim Benzema adotou cautela e transferiu a responsabilidade para o clube:

"Vamos ver o que vai acontecer e o que o Ittihad pensa sobre renovar meu contrato", afirmou o atacante francês ao 'AS'.

Ainda sobre o futuro, Benzema deixou clara a sua preferência por permanecer na Arábia Saudita e destacou o nível crescente da liga:

"O melhor pra mim é continuar no Al-Ittihad, mas não apenas ficar por ficar. Acho que o nível do futebol na Liga Saudita está melhorando constantemente. Passei três anos aqui e ela continua melhorando o tempo todo", destacou o jogador.

Benzema abriu o placar na vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (Foto: Divulgação/Al-Ittihad)
Benzema ainda não renovou seu contrato com o Al-Ittihad (Foto: Divulgação/Al-Ittihad)

Retorno ao Real Madrid virou pauta

Dentre as possibilidades, Karim Benzema foi questionado quanto a um possível retorno ao Real Madrid, clube pelo qual marcou época e é um dos maiores artilheiros da história, e não hesitou na resposta:

"Possível retorno ao Real Madrid? Se Florentino ainda estiver lá, pode acontecer. Eu jamais diria não a Pérez [...] Sou madridista. Sinto isso na minha alma. Madrid ainda é a minha cidade. Vamos ver o que acontece", afirmou Benzema.

Além de seu futuro, Benzema foi perguntado sobre Kylian Mbappé e afirmou que seu compatriota está em seu melhor momento como atacante e é peça fundamental no Real Madrid.

"Ele está bem melhor. Fazer gols não é novidade para ele. Ele fazia isso no PSG e vai fazer muito mais no Real Madrid. O que esperamos do Kylian é que, quando ele tiver uma chance, ele faça o gol. O Real Madrid é assim. O Real Madrid precisa muito dele, e tem jogos em que é preciso fazer o gol, como contra o Atlético de Madrid, o Liverpool… São times que se fecham, e ele tem que aparecer, trabalhar essas situações", disse o atacante do Ittihad.

