Batalha bilionária entre PSG e Mbappé ganha novo capítulo
Atacante francês exigiu o pagamento de 240 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) por danos e prejuízos
O litígio entre o atacante Kylian Mbappé e o PSG ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (17). O francês, atualmente no Real Madrid, exigiu o pagamento de 240 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) por danos e prejuízos pela sua saída conturbada do clube parisiense. Seus representantes participaram da audiência, visto que o jogador não pôde comparecer por estar em recuperação de uma lesão no tornozelo.
Segundo o jornal francês "Le Parisien", ambas as partes ficaram frente a frente no Conselho de Prud'hommes, tribunal do trabalho de Paris, e fizeram suas reivindicações. Além das exigências citadas anteriormente, Mbappé também acusa os dirigentes do PSG de não pagarem 55 milhões de euros em salários e bônus, além de não terem convertido seu contrato por prazo determinado em definitivo.
Mbappé moveu um processo na justiça contra o PSG, alegando "extorsão e assédio moral" diante da pressão que sofreu em seus últimos meses no clube. Entretanto, a acusação foi retirada pelo jogador às vésperas do reencontro em campo no Mundial de Clubes. O atacante do Real Madrid demonstrou a intenção de acalmar os ânimos no campo jurídico para se concentrar exclusivamente dentro das quatro linhas.
Veja as cobranças de Mbappé ao PSG
- 6,25 milhões de euros a título de indenizações pela requalificação dos contratos de trabalho a termo (CDD) em contratos por tempo indeterminado (CDI)
- 13,65 milhões a título de indenizações compensatórias de aviso prévio
- 25,7 milhões de euros em indenizações legais de despedimento
- 44,6 milhões de euros por despedimento sem justa causa
- 40,4 milhões de euros de prêmio de assinatura (incluindo os dias de férias)
- 19 milhões de euros de diferenças salariais e férias referentes aos meses de abril a junho de 2024
- 1,65 milhão de euros de prêmio de ética
- 37,5 milhões de euros por trabalho dissimulado
- 37,5 milhões de euros por assédio moral
- 18,75 milhões de euros por execução desleal do contrato de trabalho
- 18,75 milhões de euros por violação da obrigação de segurança
Do outro lado, o Paris Saint-Germain cobra de Mbappé o pagamento de 180 milhões de euros (hoje mais de R$ 1,1 bilhão), por ter mentido ao prometer que não sairia do clube de graça, além de mais 60 milhões de euros por danos e prejuízos.
O PSG também revelou a existência de uma oferta de 300 milhões de euros, da Arábia Saudita. O jogador teria recusado essa proposta em julho de 2023, portanto antes de rejeitar a renovação de seu contrato com o clube francês.
