Batalha bilionária entre PSG e Mbappé ganha novo capítulo

O litígio entre o atacante Kylian Mbappé e o PSG ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (17). O francês, atualmente no Real Madrid, exigiu o pagamento de 240 milhões de euros (R$ 1,4 bilhão) por danos e prejuízos pela sua saída conturbada do clube parisiense. Seus representantes participaram da audiência, visto que o jogador não pôde comparecer por estar em recuperação de uma lesão no tornozelo.

Segundo o jornal francês "Le Parisien", ambas as partes ficaram frente a frente no Conselho de Prud'hommes, tribunal do trabalho de Paris, e fizeram suas reivindicações. Além das exigências citadas anteriormente, Mbappé também acusa os dirigentes do PSG de não pagarem 55 milhões de euros em salários e bônus, além de não terem convertido seu contrato por prazo determinado em definitivo.

Mbappé moveu um processo na justiça contra o PSG, alegando "extorsão e assédio moral" diante da pressão que sofreu em seus últimos meses no clube. Entretanto, a acusação foi retirada pelo jogador às vésperas do reencontro em campo no Mundial de Clubes. O atacante do Real Madrid demonstrou a intenção de acalmar os ânimos no campo jurídico para se concentrar exclusivamente dentro das quatro linhas.

Veja as cobranças de Mbappé ao PSG

6,25 milhões de euros a título de indenizações pela requalificação dos contratos de trabalho a termo (CDD) em contratos por tempo indeterminado (CDI) 13,65 milhões a título de indenizações compensatórias de aviso prévio 25,7 milhões de euros em indenizações legais de despedimento 44,6 milhões de euros por despedimento sem justa causa 40,4 milhões de euros de prêmio de assinatura (incluindo os dias de férias) 19 milhões de euros de diferenças salariais e férias referentes aos meses de abril a junho de 2024 1,65 milhão de euros de prêmio de ética 37,5 milhões de euros por trabalho dissimulado 37,5 milhões de euros por assédio moral 18,75 milhões de euros por execução desleal do contrato de trabalho 18,75 milhões de euros por violação da obrigação de segurança

Do outro lado, o Paris Saint-Germain cobra de Mbappé o pagamento de 180 milhões de euros (hoje mais de R$ 1,1 bilhão), por ter mentido ao prometer que não sairia do clube de graça, além de mais 60 milhões de euros por danos e prejuízos.

O PSG também revelou a existência de uma oferta de 300 milhões de euros, da Arábia Saudita. O jogador teria recusado essa proposta em julho de 2023, portanto antes de rejeitar a renovação de seu contrato com o clube francês.

