Portugal é melhor com ou sem Cristiano Ronaldo em campo?

Sem Cristiano Ronaldo em campo, Portugal goleou a Armênia por 9 a 1 e conquistou uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. O craque não entrou em campo após ter sido expulso na derrota dos Lusos para a Irlanda, na penúltima rodada das Eliminatórias da Europa.

O Lance! fez um balanço sobre o desempenho de Portugal com e sem Cristiano Ronaldo no atual ciclo de Copa do Mundo. Após cumprir suspensão contra a Armênia, o camisa sete deve voltar a campo nos amistosos da Data Fifa de março.

Como é o desempenho de Portugal com e sem Cristiano Ronaldo?

Apesar da última imagem ruim deixada, Portugal possui um desempenho superior com Cristiano Ronaldo em campo. Em 29 jogos com o camisa sete, a equipe conquistou 21 vitórias e teve um aproveitamento de 78,1%.

Nesse período, Portugal marcou 66 gols, sendo 25 de Cristiano Ronaldo, o que representa uma média de pouco mais de dois gols por partida. No outro lado do campo, a seleção sofreu apenas 23 gols, o que é menos de um gol por jogo na média.

Sem o astro em campo, Portugal fez seis partidas no último ciclo de Copa do Mundo, tendo conquistado quatro vitórias e tendo um aproveitamento de 72,2%. Nesses duelos, os Lusos fizeram 29 gols, o que dá uma média de quase cinco gols por confronto.

Técnico destaca importância de Cristiano Ronaldo

Técnico de Portugal, Roberto Martínez destacou a importância da presença de Cristiano Ronaldo no elenco. O treinador também elogiou outros nomes, como Nuno Mendes e Pedro Netos, fazendo questão de dar moral para todo o plantel.

- Nós somos melhores com o Cristiano, somos melhores com o Nuno Mendes, somos melhores com o Pedro Neto. Isso é importante. Também é importante perceber que o futebol é um jogo de erros, é um jogo de dificuldades, é um jogo de resiliência. E quando temos jogadores que não estão presentes, precisamos de encontrar fórmulas para ganhar.

Classificado para a Copa do Mundo, Portugal aguarda o sorteio dos grupos no dia 5 de dezembro, em que estará presente no Pote 1. Cristiano Ronaldo disputará o maior torneio de futebol do planeta pela 6ª vez em sua carreira.

