Talisca elogia Mourinho e compara com novo treinador do Fenerbahçe

Anderson Talisca chegou ao Fenerbahçe em janeiro de 2025 e trabalhou por sete meses com o icônico treinador José Mourinho. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador revelou como conviver com o português e as diferenças de trabalho do "Special One" e do alemão Domenico Tedesco, atual técnico do clube turco.

Mourinho chegou ao Fenerbahçe em julho de 2024, após passagem vitoriosa pela Roma. Na única temporada completa no futebol turco, não conseguiu conquistar títulos, apenas uma vaga na fase pré-Champions League, na qual foi eliminado pelo Benfica e demitido logo na sequência. Mesmo com pouco tempo juntos, Talisca elogiou José e detalhou como foi trabalhar com o português.

— Foi um aprendizado bem importante. Acho que trabalhar com ele foi especial também para mim. Acho ele um grande treinador, trabalhar com ele foi muito bom. Claro, não teve conquistas, até por que ele ficou um ano, mas foi um trabalho muito bom aqui também — elogiou Anderson, que seguiu ao falar de um lado mais pessoal de Mourinho.

— Eu tive uma relação com ele muito boa, mas não tive um momento muito de resenha, algum momento engraçado com ele. Mas tive uma relação muito boa nos treinamentos, uma comunicação boa. Ele é muito ser humano e isso também faz ele ser muito diferente — completou o meia.

José Mourinho foi treinador do Fenerbahçe (Foto: Yasin Akgul/AFP)

Comparação com Tedesco

Domenico Tedesco chegou ao Fenerbahçe em setembro de 2025, após a demissão de José Mourinho. Alemão, com passagem pelo RB Leipzig, Talisca comparou a diferença de trabalho entre os dois e elogiou a filosofia do atual técnico.

— Acho que todo treinador tem a sua filosofia. O Mourinho tem a dele, assim como o Tedesco. Mas o trabalho do mister (Domenico) também é um trabalho muito bom. É um trabalho que ajuda muito o jogador e também é um cara muito técnico, gosto muito disso também, assim como o Mourinho. Mas são dois trabalhos diferentes, não tem comparação entre os trabalhos, porém o trabalho do mister Tedesco tem um nível muito alto também.

Anderson Talisca no Fenerbahçe

No Fenerbahçe desde janeiro deste ano, Anderson Talisca acumula 41 jogos, com quatro gols e cinco assistências. Pela camisa do clube turco, o meia-atacante atua ao lado de outros brasileiros como Ederson, Rodrigo Becão e Fred, além de jogadores de diversos países, sendo o caso de Nelson Semedo, Marco Asensio e Jhon Duran.

Anderson Talisca em ação pelo Fenerbahçe (Foto: Divulgação/Fenerbahce)

