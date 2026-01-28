Arsenal elimina ASFAR e enfrenta o Corinthians na final da Copa dos Campeões
Inglesas venceram por 6 a 0
O Arsenal está na final da Copa dos Campeões Feminina e terá o Corinthians pela frente na decisão. Nesta quarta-feira (28), no Estádio Brentford, em Londres, a equipe inglesa atropelou o ASFAR, do Marrocos, por 6 a 0, pela semifinal do torneio.
Os gols das inglesas foram marcados por Blackstenius, Lia Maanum, Mariona Caldentey, Smith e Alessia Russo, duas vezes.
Quando será a final da Copa dos Campeões
Com o resultado, o Arsenal enfrenta o Corinthians na grande final da Copa dos Campeões. Mais cedo, também em Brentford, as Brabas venceram o Gotham por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti, garantindo presença inédita na decisão do torneio internacional.
A decisão será no domingo, dia 1º de fevereiro, às 15h, no Estádio do Arsenal, em Londres, na Inglaterra.
Como foi a goleada do Arsenal
A superioridade das Gunners foi evidente desde os minutos iniciais. Stina Blackstenius abriu o placar aos 8 minutos, e Lia Maanum ampliou pouco depois, aos 12.
O domínio seguiu intenso, e Mariona Caldentey marcou o terceiro aos 21. Antes do intervalo, Smith transformou a vantagem em goleada ao anotar o quarto, aos 41 minutos.
No segundo tempo, o Arsenal manteve o ritmo e fechou a conta com dois gols de Alessia Russo, aos 21 e aos 31 minutos da etapa final, confirmando a vaga na decisão sem sustos.
