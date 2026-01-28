menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Arsenal elimina ASFAR e enfrenta o Corinthians na final da Copa dos Campeões

Inglesas venceram por 6 a 0

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
17:03
LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Beth Mead of Arsenal is challenged by Zineb Erroudany of ASFAR during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final match between Arsenal Women FC and ASFAR at Brentford stadium on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Beth Mead of Arsenal is challenged by Zineb Erroudany of ASFAR during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final match between Arsenal Women FC and ASFAR at Brentford stadium on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
O Arsenal está na final da Copa dos Campeões Feminina e terá o Corinthians pela frente na decisão. Nesta quarta-feira (28), no Estádio Brentford, em Londres, a equipe inglesa atropelou o ASFAR, do Marrocos, por 6 a 0, pela semifinal do torneio.

Os gols das inglesas foram marcados por Blackstenius, Lia Maanum, Mariona Caldentey, Smith e Alessia Russo, duas vezes.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Quando será a final da Copa dos Campeões

Com o resultado, o Arsenal enfrenta o Corinthians na grande final da Copa dos Campeões. Mais cedo, também em Brentford, as Brabas venceram o Gotham por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti, garantindo presença inédita na decisão do torneio internacional.

A decisão será no domingo, dia 1º de fevereiro, às 15h, no Estádio do Arsenal, em Londres, na Inglaterra.

Como foi a goleada do Arsenal

A superioridade das Gunners foi evidente desde os minutos iniciais. Stina Blackstenius abriu o placar aos 8 minutos, e Lia Maanum ampliou pouco depois, aos 12.

O domínio seguiu intenso, e Mariona Caldentey marcou o terceiro aos 21. Antes do intervalo, Smith transformou a vantagem em goleada ao anotar o quarto, aos 41 minutos.

No segundo tempo, o Arsenal manteve o ritmo e fechou a conta com dois gols de Alessia Russo, aos 21 e aos 31 minutos da etapa final, confirmando a vaga na decisão sem sustos.

➡️ Um feito que apenas o tempo vai dimensionar: Corinthians está na final da Copa dos Campeões

LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Beth Mead of Arsenal is challenged by Zineb Erroudany of ASFAR during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final match between Arsenal Women FC and ASFAR at Brentford stadium on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Beth Mead of Arsenal is challenged by Zineb Erroudany of ASFAR during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Semi Final match between Arsenal Women FC and ASFAR at Brentford stadium on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

