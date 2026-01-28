Chelsea e astro chegam a acordo e jogador tem contrato rescindido

O Chelsea anunciou, nesta quarta-feira (28), a rescisão contratual de Raheem Sterling, que estava sem espaço no elenco desde a temporada passada. A decisão, tomada em "comum acordo", antecipa em 18 meses o término do vínculo original e coloca o jogador de 31 anos livre no mercado para negociar com novas equipes.

Contratação de peso, desempenho abaixo do esperado

Sterling desembarcou em Stamford Bridge no verão de 2022 como um dos símbolos da nova era do Chelsea, sob a gestão de Todd Boehly. Comprado por cerca de 47,5 milhões de libras (cerca R$ 350 milhões) junto ao Manchester City, o atacante chegou com status de estrela, mas não conseguiu replicar o sucesso obtido anteriormente.

Em três temporadas e meia vinculadas aos Blues, Sterling disputou 81 partidas, marcando 19 gols e contribuindo com 12 assistências. Sua trajetória foi marcada por inconsistências e, na temporada 2024/25, acabou emprestado ao rival Arsenal, onde também teve desempenho discreto (1 gol em 28 jogos).

Afastamento e saída negociada

Ao retornar do empréstimo, Sterling encontrou um cenário adverso. Sob o comando de Enzo Maresca e, posteriormente, de Liam Rosenior, o jogador foi informado de que não fazia parte dos planos e passou a treinar separado do grupo. Com um salário estimado em 325 mil libras semanais, sua permanência tornou-se insustentável para a folha salarial do clube.

A rescisão representa um alívio financeiro para o Chelsea e uma oportunidade de recomeço para o atleta, que abriu mão de parte dos valores restantes em seu contrato para facilitar a saída.

— Agradecemos a Raheem pela contribuição que fez como jogador do Chelsea e desejamos o melhor para a próxima etapa de sua carreira — declarou o clube em comunicado oficial.

Futuro na Inglaterra?

Livre para assinar com qualquer equipe, Sterling deve permanecer na Premier League. Clubes londrinos como West Ham, Fulham e Crystal Palace já demonstraram interesse em contar com a experiência do tetracampeão inglês. Relatos da imprensa britânica indicam que equipes de fora, como Juventus e Bayer Leverkusen, chegaram a sondar a situação em janeiro, mas as negociações não avançaram. Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, a prioridade do atacante é encontrar um projeto onde possa atuar regularmente.

