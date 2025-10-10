Embora seu nome possa ser difícil de pronunciar, o talento de Khvicha Kvaratskhelia nos gramados é inegável. Aos 24 anos, o georgiano já construiu uma trajetória digna de sonho para qualquer jovem aspirante a jogador de futebol: conquistou um Scudetto com o Napoli após 33 anos de jejum, transferiu-se para o PSG e, em menos de seis meses, levantou o troféu mais importante da história do clube — a Champions League. Além disso, tornou-se o principal representante de seu país no cenário internacional. Com esse currículo, ele já pode ser considerado um dos grandes astros do futebol mundial? A análise completa do Lance! está no quadro "É craque ou só mídia?" ⬇️

Geórgia e Rússia 💭

Natural de Tbilisi, capital da Geórgia, Khvicha deu os primeiros passos no futebol nas categorias de base do tradicional Dinamo Tbilisi, e estreou profissionalmente aos 16 anos. A passagem pelo clube foi curta, seguida por uma transferência ao Rustavi, também georgiano, onde atuou por uma temporada e passou a despertar atenção internacional.

O futebol russo, então principal centro do Leste Europeu, foi o próximo destino, com um empréstimo ao Lokomotiv Moscou. No entanto, foi no Rubin Kazan, entre 2019 e 2022, que o atacante alcançou projeção, destacando-se pelo desempenho acima da média e sendo reconhecido com dois prêmios consecutivos de Melhor Jogador Jovem da liga nacional. Com o agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia, retornou temporariamente à Geórgia, defendendo o Dinamo Batumi em uma breve passagem, até concretizar o salto mais significativo de sua carreira.

Napoli 🔵

Em julho de 2022, o Napoli oficializou a contratação de Kvaratskhelia, uma transferência que passou despercebida no mercado naquele momento, mas que logo se revelou decisiva. Com gols e assistência em suas primeiras atuações, o georgiano destacou-se como titular absoluto no esquema de Luciano Spalletti, que lhe concedeu liberdade para atuar pela esquerda. Seu desempenho chamou atenção não apenas na Itália, mas também na Champions, onde foi eleito o melhor jogador jovem da edição 2022/23, ajudando a equipe a chegar às quartas de final.

Naquela temporada mágica, o Napoli conquistou o título italiano com o protagonismo de Kvara, que, ao lado do artilheiro Victor Osimhen, formou uma dupla inesquecível para os napolitanos. O ponta-esquerda terminou o campeonato como o principal assistente, com 10 passes decisivos, e marcou 12 gols, recebendo o prêmio de melhor jogador da Serie A. A temporada seguinte foi marcada por um declínio coletivo da equipe, embora a estrela mantivesse um desempenho regular. Em janeiro de 2025, anunciou sua saída do clube, decisão que gerou revolta entre os torcedores, principalmente porque o time liderava a ponta da tabela e estava a caminho do bicampeonato em três anos, que foi confirmado ao final da temporada.

PSG 🗼

No PSG, Kvaratskhelia chegou para preencher uma lacuna importante de astro em um elenco em constante reformulação tática sob o comando do treinador Luis Enrique. Pela quantia de 70 milhões de euros, esperava-se que ele repetisse o protagonismo que o revelou nos holofotes mundiais, agora na França, integrando um dos projetos esportivos mais ambiciosos do mundo — desafio que ele superou com facilidade.

Com participações em gols, tornou-se peça fundamental e garantiu a titularidade na maior temporada da história do clube, que conquistou a inédita tríplice coroa: Ligue 1, Copa da França e a tão sonhada Champions. Com seus domínios impressionantes, dribles e arrancadas, Kvaratskhelia manteve o futebol que já demonstrava ao longo da carreira, provando que chegou para ficar e se firmar como uma grande referência no cenário mundial, agora em um clube de maior caráter global.

Lance!: Khvicha Kvaratskhelia emação na partida entre do PSG e Botafogo pelo Mundial de Clubes de 2025 (Foto: Kevin Langley/Cal Sport Media)

⚽ Afinal, é craque ou só mídia? 📽️

Com pouca idade e um livro repleto de capítulos inesquecíveis, Kvaratskhelia já realizou o sonho de infância ao se tornar jogador profissional em um país de pouca expressão esportiva como a Geórgia. Seu crescimento técnico e tático ocorreu de forma exponencial, mas seguiu uma trajetória gradual, com passagens pela liga local, depois pela Rússia, e posteriormente por centros mais competitivos como a Itália e a França, uma ascensão natural e que lhe permitiu espaço para explorar e desenvolver seu talento.

Individualmente, basta observar qualquer vídeo de seus melhores momentos para constatar sua excelência atuando pelo lado esquerdo do ataque, onde costuma ser a válvula de escape da equipe, responsável por improvisações, dribles curtos ou gestos técnicos sutis que desestabilizam a marcação e criam oportunidades claras de finalização ou assistência.

Seu movimento mais característico, amplamente conhecido por adversários, mas ainda assim extremamente difícil de ser neutralizado, consiste no corte imprevisível com ambas as pernas, explorando sua ambidestria — uma de suas principais virtudes — e confundindo os marcadores que nunca sabem em qual direção o ponta levará a jogada. Seja conduzindo em velocidade nos contra-ataques, enfrentando defensores em duelos individuais pela lateral ou participando de triangulações no terço final, Kvaratskhelia demonstra ser um jogador completo, com capacidade de executar praticamente todas as funções ofensivas com eficiência.

Como se não bastasse toda a sua contribuição ofensiva, Kvara passou a ser cada vez mais reconhecido pela impressionante capacidade física, que lhe permite vencer duelos tanto no ataque quanto na defesa, além do ímpeto competitivo demonstrado nas ações sem a bola, ao realizar coberturas, pressionar adversários e acompanhar marcações com intensidade e disciplina tática.

Nesse sentido, Kvaratskhelia pode ser considerado um craque ou, ao menos, um talento de enorme potencial — que, embora seja impossível afirmar com certeza, talvez ainda nem tenha atingido o auge de sua carreira. Em oito anos como profissional, demonstrou ser um exemplo oriundo do futebol de rua, dotado de criatividade e recursos técnicos capazes de colocá-lo como um dos rostos mais representativos desta década no cenário internacional.

É verdade que existem jogadores mais goleadores, outros com maior capacidade de criação ou até com habilidade técnica mais rebuscada, mas o que distingue Kvara é a rara combinação do seu estilo em todos os aspectos do jogo — técnico, tático, físico e psicológico —, o que o torna uma figura digna de atenção por parte de todos que apreciam o futebol.

A próxima oportunidade de acompanhar Khvicha em campo é nesta Data Fifa de outubro. A Geórgia visita a Espanha neste sábado (11), em partida válida pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, às 15h45 (de Brasília), no estádio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP).