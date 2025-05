Matheus Cunha e João Gomes recebem prêmios no Wolverhampton

No último sábado (24), a dupla brasileira João Gomes e Matheus Cunha recebeu prêmios individuais no Wolverhamptom. Em votação entre torcedores e jogadores, os atletas levaram os troféus mais importantes para casa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após campanha consistente no clube, o ex-flamengo João Gomes recebeu o prêmio interno de "Jogador da Temporada para os torcedores", em votação exclusiva Wolves App (aplicativo para torcedores do clube).

continua após a publicidade

Para ser considerado o melhor jogador da temporada, o brasileiro recebeu 40% dos votos do público, seguido por André (15%) e Cunha (13,7%), que terminaram em segundo e terceiro, respectivamente.

O jogador de 24 anos desempenhou um papel importante para a permanência dos Wolves na Premier League.

➡️Jonathan David, artilheiro sem um destino

João Gomes recebe prêmio no Wolverhampton. (Foto: Reprodução / Wolvehampton)

Já Matheus Cunha recebeu o prêmio de "Jogador da Temporada para os jogadores". O prêmio é o mesmo, mas os votantes são diferentes. Cunha recebeu o prêmio em votação entre os próprios companheiros de equipe.

continua após a publicidade

Na última temporada (24/25), Cunha marcou 17 gols e se tornou o primeiro jogador a marcar 15 gols pelos Wolves na Premier League desde 2020.

Matheus Cunha recebe prêmio no Wolverhampton. (Foto: Reprodução / Wolvehampton)

Em boa fase, Matheus Cunha pode deixar o Wolverhampton

O atacante Matheus Cunha se aproxima do acerto com o Manchester United para a próxima temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o brasileiro aceitou o projeto dos Diabos Vermelhos e aceitou as condições do clube de Old Trafford. Já o "Sky Sports" cravou que o brasileiro reforçará o finalista da Europa League.

O Manchester United está próximo de finalizar um acordo com o Wolverhampton pela compra em definitivo de Matheus Cunha. O atleta é visto como um dos destaques da Premier League, além de ser um jogador versátil no setor ofensivo. Segundo o canal, o United irá pagar a cláusula de rescisão do brasileiro, que é de 62,5 milhões de libras (R$ 472 milhões, na cotação atual).

No início do ano, Matheus Cunha revelou o desejo de sair do Wolves ao fim da temporada em busca de novos ares. O jogador afirmou ter recebido propostas para deixar os Lobos em janeiro, mas espera um futuro em outra equipe.