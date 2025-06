O Barcelona está de olho em mais uma promessa do futebol brasileiro. Trata-se de Zé Lucas, meio-campista de 17 anos do Sport. Em período de negociações, o presidente rubro-negro Yuri Romão embarcou para a Espanha a convite de Deco, diretor esportivo dos Blaugranas.

A estratégia é simples: aproximar as relações entre Barcelona e Sport pela transação envolvendo o jovem. Nesta altura, isso acontece porque o mandatário do Leão também tem parada programada em Sevilha — em virtude do interesse do Betis na aquisição de Zé Lucas. Atento às movimentações de mercado, o clube de Recife renovou o vínculo dele até abril de 2028, com reajuste no valor da multa rescisória nacional de R$ 50 milhões para R$ 100 milhões. Por outro lado, o valor cresce para clubes do exterior: 50 milhões de euros (cerca de R$ 319 milhões).

Neste ano, o Sport rejeitou uma proposta de 12,5 milhões de euros por Zé Lucas (aproximadamente R$ 80 milhões). O valor é superior, por exemplo, à venda de Pedro Lima, ao Wolverhampton, por 10 milhões de euros, no ano passado — a maior negociação da história do clube.

O presidente do Leão embarcou para a Europa nesta semana acompanhado do executivo de futebol Thiago Gasparino e do diretor-geral Enrico Ambrogini. A viagem, inclusive, conta com parte dos custos cobertos pelo Barcelona.

Quem é Zé Lucas? ⚽

Considerado uma das maiores promessas da geração nascida em 2008, Zé Lucas é capitão da Seleção Brasileira sub-17, atual campeã do Sul-Americano da categoria. Foram cinco exibições pela Amarelinha no torneio, com um gol marcado.

Apesar da pouca idade, Zé Lucas é titular do Sport no Brasileirão de 2025. Em 11 rodadas, o jovem participou de oito partidas. No ano, foram 17 partidas pelo time principal, com 1216 minutos nos gramados. Se for contratado pelo Barcelona, Zé Lucas só poderá mudar de clube quando completar 18 anos.

