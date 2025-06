O Barcelona tem negociações avançadas para contratar Zé Lucas, meio-campista de 17 anos do Sport que vem atuando regularmente no Campeonato Brasileiro. Segundo o Marca, da Espanha, o clube catalão mantém conversas e avançou pela contratação do jogador.

De acordo com a imprensa espanhola, o diálogo entre as partes evoluiu significativamente nas últimas semanas, e um desfecho positivo para o Barcelona é esperado em breve. Recentemente, o Sport renovou com Zé Lucas e aumentou a multa rescisória para clubes do exterior para 50 milhões de euros (cerca de 319 milhões de reais).

Ainda não se sabe o valor negociado entre Barcelona e Sport Recife, mas o clube catalão neve deve pagar o valor cheio da multa rescisória pela promessa.

Conheça Zé Lucas, joia do Sport que atraiu interesse do Barcelona

Alvo do Barcelona, Zé Lucas é destaque do Sport no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Zé Lucas)

Zé Lucas é nascido em 2008 e é capitão da Seleção Brasileira sub-17 que foi campeã da categoria recentemente, disputando cinco dos seis jogos e marcando um gol. O volante é considerado uma das maiores promessas da geração no futebol sul-americano.

No Campeonato Brasileiro, Zé Lucas é titular da equipe constantemente, apesar da pouca idade. Das 11 que o Sport disputou até aqui, o jovem entrou em campo em oito oportunidades, sendo 431 minutos em campo.

Em 2025, foram 17 partidas pelo time principal do Sport e 1216 minutos dentro de campo. Se for contratado pelo Barcelona, Zé Lucas só pode ir à Espanha quando completar 18 anos.

