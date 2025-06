Em meio à disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, o goleiro Ederson se pronunciou sobre os constantes rumores envolvendo sua possível saída do Manchester City. Em entrevista coletiva, o brasileiro de 31 anos foi direto ao afirmar que seu futuro segue no clube inglês e classificou como “99% fake news” as especulações que o colocam fora do Etihad Stadium.

— Meu futuro é aqui. Alguns amigos me mandam muitas notícias, mas 99% é fake news. Eu entendo vocês, precisam gerar conteúdo, engajamento nas redes sociais… mas há muita notícia falsa em torno do meu nome — disse Ederson.

➡️Guardiola revela que destaque do Manchester City deve perder o restante do Mundial

O goleiro, contratado junto ao Benfica em 2017 por £35 milhões (264 milhões de reais), entra na última temporada de seu contrato com o City. Na janela de transferências do verão europeu de 2023, Ederson chegou a admitir a existência de uma proposta da Arábia Saudita — “acima da média”, segundo o próprio — mas optou por continuar no clube inglês.

— Minha cabeça está aqui. O clube me deu tudo. Quero voltar à Premier League e tentar ganhar novamente a Champions League. Minha mente está no City — reforçou o brasileiro.

Ídolo de uma era vitoriosa

Desde que chegou a Manchester, Ederson se consolidou como uma peça-chave na equipe de Pep Guardiola. Com seu estilo moderno de jogo e precisão nas saídas com os pés, tornou-se referência mundial na posição. No currículo, soma seis títulos da Premier League, uma Champions League, duas Copas da Inglaterra e inúmeros outros troféus com o City.

Ederson levanta a taça da Champions League 2022/2023 (Foto: Paul Ellis/AFP)

Apesar da forte ligação com o clube, rumores recentes indicam que o Manchester City estaria de olho em um possível sucessor. O nome mais ventilado na imprensa europeia é o de Diogo Costa, goleiro do Porto e da seleção portuguesa, que possui uma cláusula de rescisão avaliada em £64 milhões (483 milhões de reais).

Guardiola despista, mas elogia

Questionado sobre o futuro de Ederson, o técnico Pep Guardiola evitou dar garantias, mas deixou clara sua admiração pelo camisa 31.

— Não sei, só posso dizer que estou muito satisfeito com o que vejo nos treinos. Ele teve uma década espetacular conosco, e sua contribuição foi enorme em muitos aspectos — declarou o treinador catalão.

Enquanto isso, Ederson segue com o elenco do City na disputa do Mundial. O clube enfrenta a Juventus nesta quinta-feira (26), em Orlando, pela liderança do Grupo G. Se vencer, a equipe inglesa avança como primeira colocada.