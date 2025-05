Presidente da Fifa revela torcida na semifinal da Champions League

Antes dos jogos de volta pela semifinal da Champions League, Gianni Infantino, presidente da Fifa, revelou para quem irá torcer na reta final e com a grande decisão em Munique no horizonte. Suíço com cidadania italiana, o mandatário da maior entidade do futebol afirmou que é torcedor da Inter de Milão, que recebe o Barcelona na Itália após o lendário empate por 3 a 3 na Catalunha na ida.

Inter ou Barcelona? Todos sabem que sou torcedor da Inter de Milão declarou o presidente da Fifa

Infantino se manifestou durante o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, com o objetivo de exibir o troféu do Mundial de Clubes que será disputado de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos.

O presidente da Fifa também falou sobre o impacto de Lautaro Martínez, artilheiro da equipe italiana. Segundo o mandatário, a Inter de Milão é o "time dos argentinos", referindo-se a outros jogadores e ídolos dos Nerazzurri, como Javier Zanetti e Diego Milito. A partida da semifinal acontece neste terça-feira (6), no San Siro, em Milão (ITA), às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo entre Barcelona e Inter de Milão?

No jogo de ida, o Barcelona e Inter de Milão empataram por 3 a 3 em uma noite que ficará marcada na história. Os visitantes abriram 2 a 0 no Estádio Olímpico Lluís Companys, mas a equipe catalã foi buscar o empate duas vezes. Com direito a golaços de Thuram e Dumfries do lado nerazzuri e recital de Yamal e Raphinha pelos Cúles, o confronto ficou aberto para a volta.

