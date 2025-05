Lewandowski retorna, mas Barcelona segue com baixas importantes para decisão

O Barcelona visita a Inter de Milão no San Siro nesta terça-feira (6), pelo jogo de volta da semifinal da Champions League. Para a decisão, o técnico Hansi Flick terá um importante reforço: o atacante Robert Lewandowski está de volta após se recuperar de uma lesão na coxa que o afastou das últimas partidas. Por outro lado, os Culés continuam lidando com desfalques importantes. Jules Koundé e Alejandro Balde seguem fora devido a lesões musculares.

Lesão de Koundé

Koundé precisou ser substituído aos 42 minutos da partida de ida, no Estádio Olímpico de Montjuïc, após sentir dores na perna. O duelo terminou em 3 a 3 e foi o 53º jogo de Koundé na temporada - o defensor tem sido titular absoluto com o técnico Hansi Flick, ficando de fora apenas de um jogo sob comando do alemão.

Herói na final da Copa do Rei com o gol decisivo na vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid, o francês vinha sendo peça-chave na defesa e também no apoio ofensivo pela direita. Ele soma quatro gols na temporada e tem sido um dos jogadores mais utilizados por Flick.

Baldé desfalca desde às quartas

Balde está afastado desde o dia 12 de abril, quando sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda durante a partida contra o Leganés. Desde então, o lateral perdeu compromissos decisivos, como o jogo de volta das quartas de final da Champions contra o Dortmund, a final da Copa do Rei, a ida da semifinal contra a Inter e, agora, novamente ficará fora do confronto decisivo em Milão.

Para as vagas de Koundé e Balde, Hansi Flick pode ter como opções: Gerard Martín, Ronald Araújo e Eric García.