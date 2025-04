Nesta quarta-feira (30), o Barcelona empatou por 3 a 3 com a Inter de Milão pelo primeiro jogo da semifinal da Champions League em uma noite que vai ficar marcada na história. A Inter chegou a abrir 2 a 0 no Estádio Olímpico Lluís Companys, mas o Barça foi buscar o empate duas vezes. Com direito a golaços de Thuram, Dumfries e recital de Yamal e Raphinha, o confronto ficou aberto para a volta, que será realizada na próxima terça-feira (6) no Giuseppe Meazza.

Como foi o jogo entre Barcelona e Inter de Milão?

Logo no primeiro minuto de jogo, Marcus Thuram fez um golaço espetacular para a Inter de Milão. Após chegada pelo lado direito, Dumfries cruzou e Thuram finalizou de letra para abrir o placar e chocar os mandantes. Era tudo o que queria Inzaghi para o início do jogo. Aos 11', veio a primeira chegada com perigo do Barcelona. Yamal fez boa jogada pela direita e encontrou Ferran Torres dentro da área, que chutou com perigo para fora. Aos 19', o atacante mais uma vez levou perigo à Inter com chute dentro da área após escanteio. Aos 20', contudo, mais um banho de água fria para o Barcelona: mais um golaço do time italiano. Dessa vez, Dumfries puxou um voleio incrível entro da área e ampliou para os visitantes.

Thuram faz golaço pela Inter de Milão contra o Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

Aos 24', Yamal se livrou da marcação, cortou para dentro e chutou na gaveta para fazer um golaço para diminuir para o Barcelona. A partir deste momento, só deu Barça. No lance seguinte, O espanhol de 17 anos quase empatou a partida após uma jogadaça pelo lado direito. O atacante finalizou e exigiu boa defesa de Sommer, e a bola ainda bateu na trave. Aos 36', Dani Olmo finalizou dentro da área, mas Sommer defendeu. Aos 37', Raphinha achou Ferran Torres livre de marcação para empatar o confronto.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo seguiu o mesmo, com a Inter explorando os contra-ataques. Aos 4' do segunto tempo, Dimarco levou perigo em chute de pé direito que foi por cima do gol. O Barcelona, contudo, tentava furar a defesa da Inter. Aos 18', mas um escanteio dos italianos resultou em gol. Dumfries subiu mais que a zaga e cabeceou para o fundo das redes. No lance seguinte, uma jogada ensaiada, também de escanteio, favoreceu o Barcelona desta vez. Raphinha acertou um chutaço de fora da área e empatou o jogo novamente. Que jogaço. Depois do gol do Barcelona, a Inter chegou mais algumas vezes com perigo, tendo um gol anulado por impedimento milimétrico.

Impedimento milimétrico em Barcelona x Inter de Milão (Reprodução: TNT Sports)

Aos 42', Yamal ainda meteu uma bola no travessão após pegar errado na bola. No fim da partida, Raphinha arriscou de fora e quase virou para os mandantes, mas Sommer defendeu. Tudo igual no primeiro jogo da semifinal da Champions League.

O que vem por aí para Barcelona e Inter de Milão?

Neste sábado (3), o Barcelona volta a campo para visitar o Real Valladolid, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada de La Liga. Por outro lado, a Inter de Milão recebe o Verona pela 35ª rodada do Campeonato Italiano também no sábado (3), às 15h45 (de Brasília), em busca de retomar a liderança da Serie A.

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 3x3 Inter de Milão

Semifinal - Champions League

📆 Data e horário: Quarta-feira, 30 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

🥅 Gols: Thuram (INT- 1' 1ºT); Dumfries (INT - 20' 1ºT); Yamal (BAR - 24' 1ºT); Ferran Torres (BAR - 37' 1ºT); Dumfries (INT - 18' 2ºT); Sommer (BAR - 19' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Calhanoglu (INT), Cubarsí (BAR)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔵🔴 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Jules Koundé (Eric García), Pau Cubarsí (Christensen), Iñigo Martínez e Gerard Martín (Araujo); Frenkie de Jong, Pedri (Gavi) e Dani Olmo (Fermín López); Lamine Yamal, Raphinha e Ferrán Torres



🔵⚫ INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)

Yann Sommer; Yann Bisseck, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries (Darmian), Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu (Frattesi), Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco (Carlos Augusto); Lautaro Martínez (Taremi) e Marcus Thuram (Zielinski)