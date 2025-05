Lautaro participa de treino e vira provável titular para decisão na Champions

A Inter de Milão recebe o Barcelona no San Siro nesta terça-feira (6), no jogo de volta da semifinal da Champions League. Para o duelo decisivo, o técnico Simone Inzaghi poderá contar com o retorno de Lautaro Martínez, que participou do treino na tarde desta segunda-feira (5).

Preocupação com a lesão de Lautaro

Lautaro Martínez foi substituído no jogo de ida, na última quarta-feira (30), após sofrer uma distensão na coxa. O atacante deixou a partida no intervalo e deu lugar a Mehdi Taremi. Segundo informações da "Gazzetta dello Sport", o tempo estimado de recuperação do argentino era de 10 a 15 dias. No entanto, nos últimos dias, as chances de ele estar em campo aumentaram.

Lautaro estava nas tribunas assistindo a vitória da Inter de Milão sobre o Verona, no último sábado (3), e retorna à ação na Champions (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)

Na manhã desta segunda-feira (5), em coletiva de imprensa, o técnico Inzaghi adotou um tom cauteloso ao falar sobre a recuperação do jogador, evitando entrar na onda de otimismo sobre um possível retorno.

- Lautaro? Depende de como ele se sente. Um jogador que não pode ser titular dificilmente nos ajudará nos últimos 25 minutos. O treino de hoje será importante. Tivemos muitas ausências este ano, como outros times de ponta. Tomarei as decisões - disse o treinador italiano.

Contudo, horas após a coletiva, tanto Lautaro quanto Benjamin Pavard foram vistos treinando separadamente, enquanto o restante do elenco da Inter fazia o tradicional "bobinho". Logo depois, a situação do defensor se tornou um problema: a Inter divulgou que seu nome estaria fora da lista de relacionados, por conta de dores no tornozelo, e o jogador acompanhará o confronto decisivo apenas das tribunas do San Siro.

O repórter da "TNT Sports", Vitor Sérgio Rodrigues, relatou que, durante a parte aberta do treino, Lautaro foi visto aquecendo normalmente e chutando com força a bola, o que pode ser um indicativo de sua situação para o compromisso na Champions.