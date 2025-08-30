Presidente da Fifa diz que vistos para a Copa do Mundo serão ‘tranquilos’

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou neste sábado (30) que todos os torcedores que desejarem viajar para assistir à Copa do Mundo de 2026 terão um processo de imigração "tranquilo". A declaração foi dada em um momento em que os Estados Unidos, que serão a principal sede do Mundial, vêm endurecendo o processo para a obtenção de vistos.

continua após a publicidade

➡️Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo é vazado; veja imagens

— Acho importante esclarecer isso. Há muita ideia equivocada por aí. Todos serão bem-vindos ao Canadá, México e Estados Unidos para a Copa do Mundo da Fifa no ano que vem. Estamos trabalhando exatamente para isso — disse Infantino, que está em Nairóbi, no Quênia, para uma reunião do Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol.

Os Estados Unidos têm 11 das 16 sedes da Copa do Mundo de 2026, e sediará alguns dos jogos mais importantes da competição, incluindo as semifinais e a grande decisão. Nos últimos meses, contudo, surgiu o temor de que torcedores de muitos países tenham dificuldades em conseguir o visto americano por causa da política de imigração do governo Donald Trump. No início do mês, por exemplo, o país passou a exigir um depósito-caução para autorizar a entrada de visitantes de Malawi e Zâmbia.

continua após a publicidade

Infantino cita Mundial de Clubes como exemplo para a Copa do Mundo

Apesar disso, Infantino garantiu que os torcedores terão acesso tranquilo aos Estados Unidos. Ele usou o exemplo do Mundial de Clubes da Fifa, disputado entre junho e julho, quando torcedores de 164 países estiveram presentes.

O presidente da Fifa ressaltou que, "obviamente, há um processo para obter vistos e tudo mais", mas prometeu que isso não irá atrapalhar os planos dos torcedores. Historicamente, países que sediam uma Copa do Mundo costumam facilitar o acesso de visitantes no período da competição.

continua após a publicidade

— Temos que trabalhar nisso, temos que melhorar, temos que simplificar, mas definitivamente há um compromisso do governo dos Estados Unidos para garantir que o processo seja tranquilo, então fãs do mundo todo serão bem-vindos — declarou Infantino.