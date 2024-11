Sem clube desde que foi demitido do Flamengo, em setembro do ano passado, Jorge Sampaoli voltou a assumir um time da França. O treinador terá o preparador físico Pablo Fernández na sua equipe novamente. Durante a passagem pelo clube carioca, o funcionário agrediu o atacante Pedro, foi demitido e não esteve ao lado do técnico no conturbado final de trabalho. Agora, a dupla argentina assinou contrato de um ano e meio com o Rennes, time da Ligue 1.

Quem é Pablo Fernández?

Pablo Cándido Fernández Tascón nasceu em Rosário, na Argentina, e tem 52 anos. Antes do Flamengo, ele trabalhou como preparador físico do Olympique de Marselha, Atlético-MG, Santos, Athletic Bilbao, Sevilla, Celta de Vigo e O’Higgins, do Chile.

Homem de confiança de Sampaoli, chegou ao Flamengo como parte da comissão técnica do argentino. Assim como, agora, volta à preparação de um clube ao lado do ex-treinador rubro-negro.

Agressões, punições e confusões de Pablo Fernández

Flamengo

Ao fim da partida do Flamengo contra o Atlético-MG, no Independência, em julho do ano passado, Pablo Fernández foi tirar satisfações com Pedro sobre suposta "falta de respeito" do atacante durante a vitória rubro-negra. O camisa 9 retrucou, dizendo que quem não tinha respeito por ele era a comissão técnica, além de reclamar sobre o tratamento recebido pela equipe de Sampaoli. A resposta do preparador foi a agressão física contra o camisa 9, com um soco no rosto.

Após a agressão, Pedro foi prestar queixas no Batalhão da Rotam (Rondas Táticas Metropolitanas da Polícia Militar), subdivisão da polícia responsável pela segurança da partida, e abriu um boletim de ocorrência contra Pablo Fernández. Como exigência dos jogadores do Flamengo, o clube afastou o preparador físico das atividades e, logo, confirmou a demissão.

Olympique de Marselha

Antes do Flamengo, Sampaoli e sua comissão comandaram o Olympique de Marselha. Durante a passagem de Pablo Fernández no clube francês, em 2021, mais uma agressão foi registrada contra o preparador físico, ao acertar um torcedor do Nice que havia invadido o campo.

Como resultado, Fernández foi suspenso de qualquer atividade profissional até o fim da temporada de 2021/22 pela Liga Francesa de Futebol (LFP).

Santos

Primeiro time brasileiro de Sampaoli, Santos também não teve uma experiência positiva com Pablo Fernández. Desta vez, a confusão aconteceu após a saída do profissional do Alvinegro Praiano, que afirmara na época que o treinador havia pedido demissão.

Apesar da declaração do clube, Fernández acionou o Peixe na Justiça alegando que havia sido demitido, além de cobrar o pagamento de R$ 1,6 milhão. O caso foi concluído em abril de 2020, com derrota do preparador físico.

