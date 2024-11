Alvo do Santos, Jorge Sampaoli é anunciado por novo clube

Jorge Sampaoli, treinador com passagens por Flamengo, Atlético-MG e Santos, acertou seu retorno ao futebol francês. Desta vez, o argentino foi anunciado pelo Rennes com contrato de um ano e meio com a agremiação, até junho de 2026.

Essa é a segunda passagem do comandante na França: o clube anterior no país foi o Olympique de Marselha, em 2021.

Sampaoli chega aos rubro-negros acompanhado dos auxiliares Diogo Meschine, Pablo Fernández - preparador físico que ficou marcado por ter dado um soco no atacante Pedro, do Flamengo - e Marcos Fernández. Ele assume a vaga deixara por Julien Stéphan, que foi demitido na semana passada.

O Rennes, que vive crise após a demissão do treinador, busca se recuperar na temporada e retornar à briga por uma vaga nas competições europeias. No futebol brasileiro, o único título de Sampaoli foi no comando do Atlético-MG, o Campeonato Mineiro de 2020.

