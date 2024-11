Diretor de futebol do Paraguai proíbe camisas da Argentina com nome de Messi

Paraguai e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e o clima do jogo já está acalorado. Isso porque o diretor de futebol da seleção mandante, Fernando Villasboa, proibiu que torcedores entrem no estádio com a camisa da seleção albiceste, do Barcelona ou do Inter Miami com o nome de Messi.

Villasboa enfatizou a importância de criar um ambiente favorável para a equipe paraguaia. A medida já foi aplicada anteriormente, como no jogo contra o Brasil, onde também houve restrições em relação à camisas da seleção brasileira e do Real Madrid, que possui Vini Jr. em seu elenco.

- Ninguém pode usar camisa da seleção argentina, de clubes argentinos ou de clubes com nomes de jogadores de outros países. Queremos pintar o Defensores del Chaco com as cores da Albirroja, para que os jogadores sintam esse apoio das arquibancadas, já que todos jogamos este jogo, cada um no seu lugar - disse Villasboa, entrevista à Rádio La Red.

Por ser um dos melhores jogadores de todos os tempos, o craque argentino costuma atrair diversos fãs ao estádio em todos os lugares do mundo. Mesmo assim, o dirigente paraguaio fez questão de anunciar a restrição de camisas do camisa 10 para o confronto.

Federação proibiu torcida de usar camisa da Seleção Brasileira fora do setor visitante

Assim como no jogo contra a Argentina nesta Data Fifa, a Associação Paraguaia de Futebol (APF) adotou medidas extras de segurança para a partida entre Paraguai e Brasil, também pelas Eliminatórias, no mês de setembro. A entidade proibiu que torcedores utilizem camisas com as cores da seleção brasileira em setores que não sejam o destinado à torcida visitante.

Ao jornalista paraguaio Bruno Pont à época, Fernando Villasboa, informou: “Por uma questão de lógica não podemos vestir a camisa do rival em setor que não lhe pertence. É também por segurança”.

Em relação à classificação para a Copa do Mundo, a Argentina lidera com 22 pontos, três a mais que

a Colômbia. Por outro lado, o Paraguai ocupa a sexta posição com 13 pontos, sendo a última seleção com passagem garantida para o Mundial.