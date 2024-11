O Deportivo Riestra pode sofrer punições ao convocar e escalar o youtuber Iván "Spreen" Buhajeruk para uma partida oficial do Campeonato Argentino. A participação do jovem aconteceu no duelo desta segunda-feira (11), contra o Vélez Sarsfield, e repercutiu de forma negativa no mundo da bola, além de colocar o clube sobre investigação.

Repercussões negativas

O youtuber ficou em campo por menos de um minuto, após o início do duelo entre Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield pelo Campeonato Argentino, ao ser substituído por Gustavo Fernández. No entanto, a ação de marketing do Deportivo não foi bem aceita pela Associação de Futebol da Argentina (AFA).

A entidade solicitou ao Tribunal de Ética que investigasse o clube argentino por "comportamentos que possam prejudicar a reputação e a integridade do futebol argentino, especialmente quando envolve comportamentos ilegais, imorais ou antiéticos".

Além da AFA, a atitude do Desportivo foi criticada por grandes nomes do futebol. Depois da partida, o atacante do Vélez, Braian Romero, desaprovou a ação do adversário.

- Hoje foi um desrespeito com o futebol. Eu acho que o que aconteceu hoje é uma mensagem errada que damos à sociedade e aos meninos, que tentam até o último momento e não conseguem. Tenho que dizer que não é esse o caminho - comentou Romero.

O atacante não foi o único a se pronunciar contra a postura do clube em duelo do Campeonato Argentino. Presidente do Estudiantes, Juan Sebástian Verón compartilhou sua opinião nas redes sociais, discordando da situação entre Desportivo e Spreen. O ex-jogador afirmou que o caso foi "um total desrespeito ao futebol e aos jogadores".

Relembre o caso

A partida entre Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield foi protagonizada pela atuação de um youtuber no campo de jogo. Spreen, um influenciador de 24 anos, que conta com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e 7,75 milhões no YouTube, começou o jogo como titular nesta segunda-feira (11). Ele foi substituído com um minuto de jogo.

Apesar de ter ficado apenas um minuto em campo, o youtuber treinou com o clube durante a semana. Spreen é dono na empresa de bebidas "Speed", que é patrocinadora do clube argentino. O Deportivo Riestra é um time com pouca expressão na Argentina, que tem buscado ações de marketing diferentes para ganhar visibilidade.