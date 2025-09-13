Premier League: confira o resumo dos jogos de sábado (13)
Estreantes comandam a vitória do Arsenal; confira outros destaques
Neste sábado (13), oito jogos movimentaram a quarta rodada da Premier League. Com os resultados, o Arsenal assumiu a liderança momentânea. Tottenham e Bournemouth venceram seus jogos e seguem colados no líder.
Arsenal 3 X 0 Nottingham Forest
Os Gunners abriram a rodada da Premier League com show de reforços. Martín Zubimendi marcou duas vezes em sua partida de estreia pelo Arsenal; Viktor Gyökeres, recém-chegado do Sporting, anotou o gol derradeiro; e Eberechi Eze, também estreante, distribuiu sua primeira assistência pelo time. O resultado deixa o Arsenal na liderança provisória do Campeonato Inglês, com nove pontos em quatro jogos.
Bournemouth 2 X 1 Brighton
Dentro de casa, o Bournemouth alcançou a terceira vitória na Premier League. Semenyo foi o destaque do time, com um gol de pênalti e uma assistência para Alex Scott inaugurar o placar. Mitoma descontou para os visitantes, que somam duas derrotas em quatro partidas na competição.
Newcastle 1 x 0 Wolverhampton
No St. James’ Park, o Newcastle bateu os Wolves pelo placar mínimo. O único tento da partida foi marcado pelo estreante Nick Woltemade, aos 29 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o time do técnico Vitor Pereira soma quatro derrotas consecutivas na Premier League e amarga a última posição da tabela.
Crystal Palace 0 x 0 Sunderland
No Selhurst Park, o empate sem gols teve o goleiro Robin Roefs como protagonista. O arqueiro do Sunderland conteve o domínio ofensivo dos donos da casa com seis defesas importantes. Apesar da frustração com o empate, o Crystal Palace estende a sua invencibilidade para 15 partidas.
Everton 0 x 0 Aston Villa
No Goodison Park, o Everton desperdiçou a oportunidade de se manter no G-4 da Premier League. Emiliano Martínez garantiu o empate para os visitantes, que seguem sem marcar gols nesta temporada. Na última sexta-feira (12), o técnico dos Villans reforçou o comprometimento do goleiro com o clube após rumores de transferência.
West Ham 0 x 3 Tottenham
Estádio Olímpico de Londres, o Tottenham levou a melhor no clássico local com três gols marcados no segundo tempo. O jogo foi marcado pelo domínio dos Spurs, principalmente no jogo aéreo. Os visitantes chegam a nove pontos no Campeonato Inglês, mesmo número do líder Arsenal.
Fulham 1 x 0 Leeds United
Com gol contra nos acréscimos, o Fullham bateu o Leeds e conquistou a primeira vitória nesta temporada. Aos 48 minutos do segundo tempo, o lateral Gudmundsson cabeceou contra o gol do time visitante.
Brentford 2 x 2 Chelsea
Na última partida de sábado da quarta rodada da Premier League, Brentford e Chelsea empataram em jogo de reviravoltas no segundo tempo.
Com apoio da torcida, o Brentford inaugurou o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com gol de Kevin Schade. Na segunda etapa, Coler Palmer empatou o jogo. Aos 40 minutos, Moisés Caicedo colocou os Blues em vantagem. Nos acréscimos, Fabio Carvalho assegurou o empate para os donos da casa
