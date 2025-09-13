No clássico, Tottenham domina West Ham e se recupera na Premier League
Em grande partida de Lucas Bergvall, os Spurs assumiram a vice-liderança
- Matéria
- Mais Notícias
No clássico londrino, o Tottenham derrotou o West Ham por 3 a 0, neste sábado (13), no Estádio Olímpico, em Londres (ING), pela quarta rodada da Premier League. Com jogo jogo aéreo efetivo, os Spurs dominaram os Hammers e se recuperam na tabela da competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Arne Slot abre jogo sobre negociação frustrada do Liverpool: ‘Seria ridículo se eu negasse’
Futebol Internacional13/09/2025
- Futebol Internacional
Arsenal abre a rodada da Premier League com show de reforços, golaços e vitória
Futebol Internacional13/09/2025
- Futebol Internacional
Treinador do Manchester United define goleiro titular em clássico
Futebol Internacional13/09/2025
➡️ Newcastle vence na Premier League e afunda time de ex-Flamengo e Corinthians
Na classificação, o Tottenham ocupa, de forma provisória, a segunda colocação, com nove pontos. Já o West Ham retornou à zona de rebaixamento, na 18ª posição, com apenas três pontos conquistados.
Como foi West Ham x Tottenham
A partida começou truncada, sem grandes oportunidades. Aos 15 minutos, o West Ham ficou perto de abrir o placar com Lucas Paquetá, mas o chute rasteiro passou perto da trave de Vicario. Na sequência, o Tottenham respondeu e chegou a abrir o placar com Cuti Romero, mas o gol foi anulado pelo VAR por falta de Micky van de Ven. No restante da primeira etapa, os Spurs foram superiores, mas não conseguiram marcar.
Porém, logo no início da segunda etapa, em cobrança de escanteio de Xavi Simons, Pape Matar Sarr apareceu na segunda trave e cabeçou para o gol, sem chances para Hermansen. Minutos depois, a situação do West Ham piorou, já que, após entrada forte em João Palinha, Tomás Soucek recebeu cartão vermelho. Com a expulsão, o Tottenham aumentou a pressão e, rapidamente, marcou o segundo gol com Lucas Bergvall, de cabeça, após cruzamento de Cuti Romero.
Não demorou muito e os Spurs marcaram o terceiro. Após jogada individual de Lucas Bergvall, Micky van de Ven recebeu na área e bateu cruzado para superar Hermansen. Com o terceiro gol sofrido, diversos torcedores do West Ham deixaram o Estádio Olímpico de Londres. Na vantagem, o Tottenham apenas controlou o placar e conquistou a terceira vitória em quatro jogos da Premier League.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O que vem por aí?
O West Ham retorna aos gramados para encarar o Crystal Palace, pela quinta rodada da Premier League, no sábado (20), às 11h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres. Já o Tottenham recebe o Villarreal, na estreia da Champions League, no Tottenham Hotspurs Stadium, na terça-feira (16), às 16h (de Brasília).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias