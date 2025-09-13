menu hamburguer
Burnley x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada

(Arte: Lance!)
Burnley (ING)
Dia 13/09/2025
14:43
Burnley Liverpool terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste domingo (14), às 10h (de Brasília), no Turf Moor, em Burnley (ING). O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Burnley

Recém-promovido à Premier League, o Burnley teve início irregular na competição. Em três rodadas, uma vitória e duas derrotas. Comandados pelo treinador Scott Parker, os Clarets ocupam a 16ª posição, buscam surpreender o Liverpool e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Liverpool

Atual campeão inglês, o Liverpool começou a campanha de defesa do título de forma positiva, com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas. Em busca de se manter na liderança, a equipe comandada por Arne Slot conta com a estreia de Alexander Isak, reforço mais caro da história da Premier League, para garantir a vitória.

Ficha do jogo

Burnley_F.C._logo
BUR
Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
4ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 14 de setembro, às 10h (de Brasília)
Local
Turf Moor, em Burnley (ING)
Árbitro
Michael Oliver
Assistentes
Stuart Burt, James Mainwaring e Chris Kavanagh (quarto árbitro)
Var
Paul Tierney
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Burnley e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Burnley 🆚 Liverpool
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: Domingo, 14 de setembro, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩 Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Chris Kavanagh (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney (VAR1) e Edward Smart (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Walker, Estéve, Ekdal, Hartman; Cullen, Ugochukwu, Larsen, Mejbri, Anthony; Foster.

❌ Desfalques: Roberts, Beyer e Amdouni
 Dúvidas: Tuanzebe e Humphreys

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

❌ Desfalques: Jones
 Dúvidas: Bajcetic

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Liverpool's Dutch midfielder #38 Ryan Gravenberch (2R) celebrates with teammates after scoring the opening goal of the English Premier League football match between Newcastle United and Liverpool at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on August 25, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /
Jogadores do Liverpool comemoram gol contra o Newcastle na Premier League (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

