Burnley x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada
Burnley e Liverpool terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste domingo (14), às 10h (de Brasília), no Turf Moor, em Burnley (ING). O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Burnley
Recém-promovido à Premier League, o Burnley teve início irregular na competição. Em três rodadas, uma vitória e duas derrotas. Comandados pelo treinador Scott Parker, os Clarets ocupam a 16ª posição, buscam surpreender o Liverpool e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.
Liverpool
Atual campeão inglês, o Liverpool começou a campanha de defesa do título de forma positiva, com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas. Em busca de se manter na liderança, a equipe comandada por Arne Slot conta com a estreia de Alexander Isak, reforço mais caro da história da Premier League, para garantir a vitória.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Burnley e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Burnley 🆚 Liverpool
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: Domingo, 14 de setembro, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩 Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Chris Kavanagh (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Tierney (VAR1) e Edward Smart (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Walker, Estéve, Ekdal, Hartman; Cullen, Ugochukwu, Larsen, Mejbri, Anthony; Foster.
❌ Desfalques: Roberts, Beyer e Amdouni
❓ Dúvidas: Tuanzebe e Humphreys
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.
❌ Desfalques: Jones
❓ Dúvidas: Bajcetic
