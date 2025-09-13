Arsenal abre a rodada da Premier League com show de reforços, golaços e vitória
Equipe de Mikel Arteta assume a liderança parcial da liga nacional em quatro rodadas
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, neste sábado, no Emirates Stadium, em Londres, pela quarta rodada da Premier League. O resultado refletiu o impacto imediato da bem-sucedida janela de transferências realizada pelo clube na última janela de verão.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Grealish alcança feito inédito na Premier League
Futebol Internacional13/09/2025
- Futebol Internacional
Volta das competições na Europa: tudo sobre as cinco principais ligas após a Data Fifa
Futebol Internacional12/09/2025
- Futebol Internacional
Inglaterra pode mudar formato de acesso à Premier League; veja
Futebol Internacional11/09/2025
Os gols da partida foram marcados por reforços recém-chegados: Martín Zubimendi, destaque como elemento surpresa, balançou as redes duas vezes e anotou seus primeiros gols com a camisa dos Gunners; Viktor Gyökeres, ampliou sua marca com o terceiro tento pelo time; e Eberechi Eze distribuiu sua primeira assistência pelo clube.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi a partida? ⚽
O Arsenal abriu o placar, aos 32', em jogada de escanteio pelo lado direito. Após a defesa afastar parcialmente a bola para a entrada da área, Zubimendi acertou um chute de rara felicidade, de primeira, no ângulo. O voleio fez uma curva perfeita e superou o goleiro Matz Sels. Na sequência da segunda etapa, Gabriel Magalhães, ainda no campo de defesa, fez um lançamento preciso para Eze, que avançava em profundidade pelo lado esquerdo. No primeiro toque, o camisa 10 cruzou de canhota para Gyökeres completar de pé direito, na pequena área.
O terceiro gol veio em uma jogada ensaiada, aparentemente bem trabalhada nos treinos sob o comando de Nicolas Jover, treinador responsável pelas bolas paradas. A movimentação começou de forma discreta pelo lado direito com Gabriel Martinelli e seguiu com Declan Rice recebendo na entrada da área. Ele tocou para Leandro Trossard, que cruzou na medida para Zubimendi aparecer como elemento surpresa. O volante subiu na segunda trave e cabeceou com precisão no ângulo esquerdo, marcando seu segundo gol na partida.
O que vem por aí? 🔎
Com a vitória, o Arsenal assumiu provisoriamente a liderança da Premier League. A equipe soma agora nove pontos em quatro rodadas, tendo perdido apenas para o Liverpool na jornada anterior. O próximo compromisso dos Gunners pelo campeonato será novamente desafiador: enfrentam o Manchester City, no Emirates Stadium, no domingo (21), às 12h30 (de Brasília). Antes disso, o elenco comandado por Mikel Arteta estreia na Champions League; o grupo viaja até a Espanha para enfrentar o Athletic Bilbao, na terça-feira (16), às 13h45 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga.
O Nottingham Forest, por sua vez, não teve uma estreia positiva sob o comando do técnico Ange Postecoglou neste domingo e segue na 11ª posição na tabela. A equipe tentará se recuperar na quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), contra o Swansea City, fora de casa, pela Copa da Liga — confronto em que parte como favorita. Pela Premier League, o Forest volta a campo no sábado (20), às 11h (de Brasília), quando enfrenta o Burnley como visitante.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias