imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Estêvão não é relacionado em jogo do Chelsea na Premier League; veja motivo

Chelsea encara o Brentford pela Premier League

Estêvão foi eleito o melhor jogador da partida entre Chelsea e West Ham, pela Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea FC)
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
16:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Brentford Chelsea terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING). Na escalação de Enzo Maresca, Estêvão ficou de fora dos relacionados. O brasileiro vinha na titularidade dos Blues nas últimas rodadas.

Após a divulgação da escalação, o jornalista inglês Kieran Gill, do Daily Mail, reportou que Estêvão está de fora dos relacionados pois está doente. A indisposição não foi revelada. Para o lugar do atacante, Enzo Maresca escalou Facundo Buonanotte, recém-contratado pelo Chelsea nos dias finais da janela de transferências.

Veja a escalação do Chelsea para o duelo contra o Brentford na Premier League

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Brentford

Na décima quinta colocação, o Brentofrd teve início irregular na Premier League. Com o novo treinador, Keith Andrews, a equipe londrina soma apenas três pontos, com apenas uma vitória na segunda rodada. Sem os astros Mbuemo e Wissa, transferidos ao Manchester United e Newcastle, respectivamente, as "Abelhas" buscam recuperação na tabela.

Chelsea

Atuais campeões do mundo, o Chelsea está invicto na Premier League, com duas vitórias e um empate. Na segunda posição, a equipe de Enzo Maresca conta com a ausência de Liam Delap, que se lesionou na última rodada. Porém, conta com o brasileiro João Pedro para buscar a vitória fora de casa.

Tudo sobre o jogo entre Brentford e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Brentford 🆚 Chelsea
4ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Xsports (TV aberta) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Stuart Attwell
🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Nicholas Hopton e Lewis Smith (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell (VAR1) e Craig Taylor (AVAR)

