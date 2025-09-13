Brentford e Chelsea terão os caminhos cruzados pela quarta rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING). Na escalação de Enzo Maresca, Estêvão ficou de fora dos relacionados. O brasileiro vinha na titularidade dos Blues nas últimas rodadas.

Após a divulgação da escalação, o jornalista inglês Kieran Gill, do Daily Mail, reportou que Estêvão está de fora dos relacionados pois está doente. A indisposição não foi revelada. Para o lugar do atacante, Enzo Maresca escalou Facundo Buonanotte, recém-contratado pelo Chelsea nos dias finais da janela de transferências.

Veja a escalação do Chelsea para o duelo contra o Brentford na Premier League

Brentford

Na décima quinta colocação, o Brentofrd teve início irregular na Premier League. Com o novo treinador, Keith Andrews, a equipe londrina soma apenas três pontos, com apenas uma vitória na segunda rodada. Sem os astros Mbuemo e Wissa, transferidos ao Manchester United e Newcastle, respectivamente, as "Abelhas" buscam recuperação na tabela.

Chelsea

Atuais campeões do mundo, o Chelsea está invicto na Premier League, com duas vitórias e um empate. Na segunda posição, a equipe de Enzo Maresca conta com a ausência de Liam Delap, que se lesionou na última rodada. Porém, conta com o brasileiro João Pedro para buscar a vitória fora de casa.

Tudo sobre o jogo entre Brentford e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brentford 🆚 Chelsea

4ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 13 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Xsports (TV aberta) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Stuart Attwell

🚩 Assistentes: Constantine Hatzidakis, Nicholas Hopton e Lewis Smith (quarto árbitro)

📺 VAR: James Bell (VAR1) e Craig Taylor (AVAR)

