Newcastle vence na Premier League e afunda time de ex-Flamengo e Corinthians
Triunfo simples deixa o Wolves na última posição da liga
O Newcastle venceu o Wolves por 1 a 0, neste sábado, pela quarta rodada da Premier League, no St. James’ Park, em Newcastle (ING). O único gol da partida foi marcado por Nick Woltemade, aos 29 minutos do primeiro tempo, em sua estreia pelo clube. A derrota marcou o quarto revés consecutivo do Wolves na competição, agravando a pressão sobre o técnico Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians.
Com o resultado, a equipe treinada por Eddie Howe estaciona na metade da tabela da Premier League, ocupando a nona posição com cinco pontos — uma vitória, dois empates e uma derrota —, além de três gols marcados e três sofridos. Os comandados do português, por outro lado, seguem em situação delicada. O time amarga a lanterna da competição, com quatro derrotas em quatro rodadas, apenas dois gols marcados e nove sofridos.
Como foi a partida? ⚽
A partida confirmou o favoritismo do Newcastle, já esperado antes do apito inicial. Os donos da casa dominaram as ações, com 59% de posse de bola e o dobro de finalizações em relação ao adversário — 12 contra 6 dos visitantes. Aos 29', o Newcastle abriu o placar em uma jogada construída pelo lado direito do campo de ataque. Jacob Murphy fez um cruzamento alto na área e encontrou o grandalhão Woltemade na segunda trave. O centroavante, com vantagem na bola aérea, subiu mais que a marcação e cabeceou firme para o fundo das redes. Foi o primeiro gol do centroavante com a camisa do clube, logo em sua estreia oficial. O responsável pela assistência chegou a balançar as redes novamente, mas o gol foi anulado por impedimento de Harvey Barnes no início da jogada. A segunda etapa foi bastante morna, com poucas oportunidades de ataque para ambos os lados. Os Magpies finalizaram apenas três vezes, enquanto os Wolves não ofereceram qualquer resistência ofensiva, sem sequer acertar uma finalização ao gol nos 45 minutos finais.
O que vem por aí? 🔎
O Newcastle terá um grande desafio em sua próxima partida, mas contará com o apoio da torcida no St. James' Park. A equipe recebe o Barcelona nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. Em seguida, volta a campo pela Premier League no domingo (21), às 10h (de Brasília), em duelo fora de casa contra o Bournemouth. O Wolverhampton, por sua vez, volta a atuar pela liga nacional em seu próximo compromisso. A equipe enfrenta o Leeds United no sábado (20), em casa, em confronto direto na luta contra o rebaixamento.
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 1x0 Wolves
4ª rodada — Premier League
🗓️ Data e horário: sábado, dia 13 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: St James' Park, Newcastle upon Tyne (ING)
🥅 Gols: Woltemade 29'/1ºT (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Vítor Pereira, Ladislav Krejčí, André, Marshall Munetsi, João Gomes (WOL)
⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schär, Dan Burn, Valentino Livramento; Bruno Guimarães, Sandro Tonali, Joelinton (Joe Willock); Jacob Murphy (Sven Botman), Nick Woltemade (William Osula), Harvey Barnes (Anthony Elanga).
🟡⚫ Wolverhampton Wanderers (Técnico: Vítor Pereira)
Sam Johnstone; Emmanuel Agbadou; Yerson Mosquera (Jean-Ricner Bellegarde), Toti Gomes; Hugo Bueno, André (Marshall Munetsi), João Gomes, Ladislav Krejčí, Rodrigo Gomes (Jackson Tchatchoua); Tolu Arokodare (Jhon Arias), Hee-Chan Hwang (Fer López).
