Possibilidade de empréstimo escancara início conturbado de Endrick no Real Madrid

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 08:00 • Madri (ESP)

O possível empréstimo de Endrick na janela de transferências da virada do ano, noticiado pelo jornal "As", da Espanha, na última segunda-feira (19), é um choque de realidade em quem acreditava que o atacante trilharia, no Real Madrid, trajetória semelhante às que seguiu no Palmeiras e na Seleção Brasileira.

Segundo a publicação, o brasileiro já estaria cogitando uma mudança de time caso não receba oportunidades durante a primeira metade da temporada europeia. Tal cenário não parece absurdo na atualidade, por mais que Endrick tenha chegado ao clube merengue na condição de grande promessa do futebol.

Isso porque o atacante, de apenas 18 anos, sequer entrou em campo nos dois primeiros jogos oficiais do Real Madrid até aqui: vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta, na Supercopa da Uefa, e empate por 1 a 1 diante do Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.

Nos amistosos de pré-temporada as oportunidades também foram escassas: atuou por apenas 45 minutos diante do Milan (derrota dos espanhóis por 1 a 0) e por 67 minutos na partida contra o Barcelona (nova derrota, dessa vez por 2 a 1). Diante do Chelsea, com o elenco já quase completo (apenas Mbappé não estava à disposição para o jogo), Endrick permaneceu no banco durante os 90 minutos.

Além de não balançar a rede nestes duelos, o atacante foi bem marcado e não conseguiu jogar. Em alguns momentos, os adversários abusaram das faltas para impedir seus dribles e arrancadas. Mesmo assim, o rendimento de Endrick deixou a desejar.

O mau momento em campo vem acompanhado de constrangimentos fora dele: nas últimas semanas, o brasileiro se tornou alvo de piadas por declarações que deu em entrevistas recentes. A mais famosa é a de que o inglês Bobby Charlton, campeão da Copa do Mundo de 1966, seria o seu ídolo de infância.

Outra fala de Endrick provocou até mesmo a reação irônica de atletas com passagem recente pela Seleção Brasileira, casos de Richarlison e Thiago Silva, em atitude incomum entre jogadores de futebol. Na ocasião, ambos comentaram com emojis de riso em um vídeo no qual o atacante diz achar Bellingham, seu companheiro de Real Madrid, melhor que Neymar.

Endrick tem espaço no elenco principal do Real Madrid?

Segundo o "As", o possível empréstimo de Endrick na próxima janela de transferências partiria do jogador, que quer atuar com frequência para seguir se desenvolvendo, e não do Real Madrid. Vale lembrar que o técnico Carlo Ancelotti sempre deixou clara a intenção de ter o brasileiro na equipe principal, rechaçando qualquer possibilidade de "rebaixamento" para a equipe B, o Real Madrid Castilla.

- Ainda não falamos sobre isso. Mas é certo que quando chegar estará no elenco principal. Sobre isso não existem dúvidas - afirmou o treinador em fevereiro deste ano. Já na pré-temporada, após o duelo diante do Milan, Ancelotti rasgou elogios ao brasileiro, reforçando a ideia de que o jovem chega ao Real Madrid para somar ao elenco estrelado.

- Endrick mostrou sua qualidade em alguns momentos. Ele tem algo especial, é capaz de atingir a velocidade máxima em um curto espaço, e é muito habilidoso. É muito raro ver um jogador assim -afirmou o italiano.

Com a chegada de Mbappé ao Real Madrid, era de se esperar que Endrick recebesse menos oportunidades para atuar. Ainda assim, seu início decepciona em comparação ao que mostrou em solo brasileiro. Ancelotti garantiu, em entrevista recente, que vai rodar seu elenco ao longo da temporada, que promete ser desgastante graças ao novo formato da Champions League - com mais dois jogos em sua fase de classificação. Ao que tudo indica, quem deseja ver Endrick atuando com a camisa do Real Madrid deve se contentar, a princípio, apenas com ocasiões como esta.