Endrick vira alvo de zoação de astro do Real Madrid após título: ‘Vamos, Bobby!’

Endrick foi campeão da Supercopa da Europa pelo Real Madrid (Foto: Wojtek RADWANSKI/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 21:51 • Rio de Janeiro (RJ)

As brincadeiras envolvendo as declarações recentes de Endrick chegaram ao vestiário do Real Madrid. Após o título da Supercopa da Europa contra a Atalanta, nesta quarta-feira (14), o atacante publicou fotos com a taça, e o meia Jude Bellingham não perdoou. Nos comentários, o inglês brincou: "Vamos, Bobby".

O comentário de Bellingham ultrapassou a marca de 60 mil curtidas, com mais de cinco mil respostas. A referência do meia se deu à declaração recente de Endrick, que afirmou ter o ex-atacante inglês Bobby Charlton como maior ídolo. A situação gerou vários memes nas redes sociais.

Bobby Charlton atuou entre as décadas de 1950 e 1970 e fez história com a camisa do Manchester United-ING. O ex-atacante fez parte do elenco campeão do mundo pela Inglaterra, em 1966, ano em que também foi premiado com a "Bola de Ouro". O ex-jogador morreu no ano passado, aos 86 anos.