Thiago Silva debocha de entrevista de Endrick sobre Neymar; confira o post

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 11:52 • Rio de Janeiro

Em vídeo respondendo perguntas sobre qual jogador acha melhor, Endrick viralizou nas redes sociais ao escolher Jude Bellingham invés de Neymar. No entanto, o zagueiro do Fluminense, Thiago Silva, comentou em publicação no Instagram com emoji de risada, ironizando a escolha do jogador do Real Madrid.

No vídeo em questão, o autor da publicação divulga primeiramente um corte de Lamine Yamal, jogador do Barcelona e campeão da Euro com a Espanha, afirmando que gostaria de conhecer Neymar. O jogador é fã declarado do brasileiro e, durante suas férias, postou uma foto vestindo uma camisa do Santos de 2012, época em que o atacante do Al-Hilal atuava no Brasil.

- Não pode ser verdade uma coisa dessa! O espanhol idolatra e o Brasileiro finge ser cego… Que país maluco! Hahaha - comentou o autor.

Assista o vídeo em que Thiago Silva comentou:

Thiago Silva comenta em publicação com emojis de risada, ironizando Endrick (Foto: Reprodução)

Na última terça-feira (6), o Real Madrid disputou seu último amistoso na turnê de pré-temporada nos Estados Unidos, na vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea.

Apesar da vitória, torcedores ficaram na bronca com Carlo Ancelotti por não cumprir a expectativa de ver o trio de ataque formado por Vini Jr., Rodrygo e Endrick. Isso porque o atacante de 17 anos, que foi titular nos dois últimos jogos, diante de Milan e Barcelona, sequer entrou em campo.