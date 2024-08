Deboche? Neymar comenta post que faz alusão à declaração de Endrick; confira

Neymar comentou publicação que faz alusão à comentário de Endrick (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 18:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma entrevista de Endrick dada à imprensa espanhola segue tendo grande repercussão no Brasil. Em uma das respostas, o atacante afirmou que prefere Bellingham a Neymar. O jogador do Al-Hilal comentou uma publicação de um influenciador que fez alusão ao comentário do ex-Palmeiras.

No vídeo em tom de brincadeira, o influenciador "Negrete" aparece em um restaurante e questiona o garçom: "Neymar ou Bellingham?". Após o garçom responder que prefere o inglês, o influencer deixa o local com toda a família. A publicação já teve mais de 630 mil curtidas.

Um dos comentários do vídeo foi o de Neymar, que escreveu: "Coé cara", junto a vários emojis de risada. A resposta do craque na publicação já ultrapassou mais de 75 mil curtidas. Alguns internautas interpretaram a atitude do jogador como deboche à declaração de Endrick.

Outros jogadores, como Raphinha e Thiago Silva, comentaram emojis de risada no vídeo em que Endrick responde a comparação. Também tem virado meme entre internautas a resposta de Endrick sobre idolatria. Segundo o jogador, seu ídolo de infância foi o inglês Bobby Charlton.