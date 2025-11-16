

A última rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 começa neste domingo (16) e promete um dia de definições. Portugal, sem Cristiano Ronaldo, e Noruega, praticamente classificada, podem carimbar vaga ainda hoje, enquanto outras seleções lutam por repescagem ou um milagre para avançar. As partidas de hoje são válidas pelos grupos D, F, I e K.

Entenda o panorama dos grupos que entram em campo neste domingo (16) nas Eliminatórias Europeias

Grupo D

Com a França já garantida no Mundial, com 13 pontos, o foco se volta para a disputa pela repescagem. Islândia e Ucrânia fazem confronto direto pelo segundo lugar, enquanto os franceses entram em campo sem pressão contra o já eliminado Azerbaijão.

Grupo F

Sem Cristiano Ronaldo, suspenso pela expulsão contra a Irlanda, Portugal (10 pontos) precisa apenas de uma vitória simples sobre a Armênia, já eliminada, para confirmar o primeiro lugar e a vaga na Copa.

Jogadores de Portugal comemoram gol marcado sobre a Hungria, nas Eliminatórias (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

A partida entre Hungria (8 pontos) e Irlanda (7 pontos) também carrega peso: o duelo define quem segue à repescagem — e, em caso de vitória húngara combinada a um tropeço português, ainda pode valer classificação direta.

Grupo I

A Noruega chega à última rodada praticamente garantida no Mundial: soma 21 pontos e um impressionante saldo de 29 gols. Para tomar a vaga, a Itália precisaria vencer por nove gols de diferença, cenário considerado inviável.

Assim, a tendência é de Noruega classificada e Itália na repescagem.

Sorloth comemora gol da Noruega sobre a Estônia, pelas Eliminatórias da Europa (Foto: Fredrik Varfjell/NTB/AFP)

Grupo K

O grupo já está definido: Inglaterra classificada em primeiro, e Albânia, comandada por Sylvinho, confirmada na repescagem. As seleções se enfrentam apenas para cumprir tabela e fechar suas participações nas Eliminatórias.

Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?

África do Sul (África)

Arábia Saudita (Ásia)

Argélia (África)

Argentina (América do Sul)

Austrália (Ásia)

Brasil (América do Sul)

Cabo Verde (África)

Canadá (país-sede)

Catar (Ásia)

Colômbia (América do Sul)

Coreia do Sul (Ásia)

Costa do Marfim (África)

Croácia (Europa)

Egito (África)

Equador (América do Sul)

EUA (país-sede)

França (Europa)

Gana (África)

Holanda (Europa)

Inglaterra (Europa)

Irã (Ásia)

Japão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Marrocos (África)

México (país-sede)

Nova Zelândia (Oceania)

Noruega (Europa)

Paraguai (América do Sul)

Senegal (África)

Tunísia (África)

Uruguai (América do Sul)

Uzbequistão (Ásia)

