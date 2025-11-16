Portugal vai buscar classificação sem CR7; veja quais seleções podem garantir vaga na Copa hoje
Domingo de eliminatórias terá duelos que podem definir vagas na Copa do Mundo
A última rodada da fase de grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 começa neste domingo (16) e promete um dia de definições. Portugal, sem Cristiano Ronaldo, e Noruega, praticamente classificada, podem carimbar vaga ainda hoje, enquanto outras seleções lutam por repescagem ou um milagre para avançar. As partidas de hoje são válidas pelos grupos D, F, I e K.
Entenda o panorama dos grupos que entram em campo neste domingo (16) nas Eliminatórias Europeias
Grupo D
Com a França já garantida no Mundial, com 13 pontos, o foco se volta para a disputa pela repescagem. Islândia e Ucrânia fazem confronto direto pelo segundo lugar, enquanto os franceses entram em campo sem pressão contra o já eliminado Azerbaijão.
Grupo F
Sem Cristiano Ronaldo, suspenso pela expulsão contra a Irlanda, Portugal (10 pontos) precisa apenas de uma vitória simples sobre a Armênia, já eliminada, para confirmar o primeiro lugar e a vaga na Copa.
A partida entre Hungria (8 pontos) e Irlanda (7 pontos) também carrega peso: o duelo define quem segue à repescagem — e, em caso de vitória húngara combinada a um tropeço português, ainda pode valer classificação direta.
Grupo I
A Noruega chega à última rodada praticamente garantida no Mundial: soma 21 pontos e um impressionante saldo de 29 gols. Para tomar a vaga, a Itália precisaria vencer por nove gols de diferença, cenário considerado inviável.
Assim, a tendência é de Noruega classificada e Itália na repescagem.
Grupo K
O grupo já está definido: Inglaterra classificada em primeiro, e Albânia, comandada por Sylvinho, confirmada na repescagem. As seleções se enfrentam apenas para cumprir tabela e fechar suas participações nas Eliminatórias.
Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?
África do Sul (África)
Arábia Saudita (Ásia)
Argélia (África)
Argentina (América do Sul)
Austrália (Ásia)
Brasil (América do Sul)
Cabo Verde (África)
Canadá (país-sede)
Catar (Ásia)
Colômbia (América do Sul)
Coreia do Sul (Ásia)
Costa do Marfim (África)
Croácia (Europa)
Egito (África)
Equador (América do Sul)
EUA (país-sede)
França (Europa)
Gana (África)
Holanda (Europa)
Inglaterra (Europa)
Irã (Ásia)
Japão (Ásia)
Jordânia (Ásia)
Marrocos (África)
México (país-sede)
Nova Zelândia (Oceania)
Noruega (Europa)
Paraguai (América do Sul)
Senegal (África)
Tunísia (África)
Uruguai (América do Sul)
Uzbequistão (Ásia)
