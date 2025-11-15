menu hamburguer
Espanha está classificada para a Copa do Mundo? Entenda

Campeões da Europa venceram a Geórgia por 4 a 0

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 15/11/2025
18:04
Espanha comemora gol contra a França (Foto: THOMAS KIENZLE / AFP)
A Espanha goleou a Geórgia por 4 a 0 neste sábado (15), fora de casa, e ficou muito perto de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. Apesar do resultado contundente, a classificação da atual campeã da Europa ainda não está matematicamente assegurada.

Mikel Oyarzabal foi o destaque da partida com dois gols. Ferran Torres e Martín Zubimendi completaram a vitória espanhola em Tbilisi, pela nona rodada das Eliminatórias Europeias.

A Espanha goleou a Geórgia por 4 a 0 e se aproximou da vaga na Copa do Mundo (Foto: Jose Jordan / AFP)

Espanha tem missão 'fácil' para garantir vaga na Copa

Com o triunfo, a Espanha chegou a 15 pontos em 15 disputados e lidera o Grupo E. A vaga, porém, ainda não está confirmada porque a Turquia, segunda colocada, está apenas três pontos atrás — e resta um jogo.

As seleções se enfrentam na próxima terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), em Sevilha. A Espanha joga por um empate para se classificar, enquanto a Turquia precisaria vencer e tirar uma diferença improvável de 14 gols de saldo.

Se confirmar a vaga, a Espanha disputará sua 17ª Copa do Mundo, a 13ª consecutiva. A Turquia tenta voltar ao torneio após ficar fora das edições desde 2002, quando foi eliminada pelo Brasil na semifinal.

