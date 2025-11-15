Espanha está classificada para a Copa do Mundo? Entenda
Campeões da Europa venceram a Geórgia por 4 a 0
A Espanha goleou a Geórgia por 4 a 0 neste sábado (15), fora de casa, e ficou muito perto de garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. Apesar do resultado contundente, a classificação da atual campeã da Europa ainda não está matematicamente assegurada.
Mikel Oyarzabal foi o destaque da partida com dois gols. Ferran Torres e Martín Zubimendi completaram a vitória espanhola em Tbilisi, pela nona rodada das Eliminatórias Europeias.
Espanha tem missão 'fácil' para garantir vaga na Copa
Com o triunfo, a Espanha chegou a 15 pontos em 15 disputados e lidera o Grupo E. A vaga, porém, ainda não está confirmada porque a Turquia, segunda colocada, está apenas três pontos atrás — e resta um jogo.
As seleções se enfrentam na próxima terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), em Sevilha. A Espanha joga por um empate para se classificar, enquanto a Turquia precisaria vencer e tirar uma diferença improvável de 14 gols de saldo.
Se confirmar a vaga, a Espanha disputará sua 17ª Copa do Mundo, a 13ª consecutiva. A Turquia tenta voltar ao torneio após ficar fora das edições desde 2002, quando foi eliminada pelo Brasil na semifinal.
