O técnico da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, afirmou que nenhum jogador tem vaga assegurada na Copa do Mundo de 2026. Mesmo o torneio sendo disputado em casa — com EUA, México e Canadá como anfitriões — o argentino reforçou que todos ainda precisam provar que merecem estar na lista final.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em novembro, os EUA disputam amistosos contra Paraguai e Uruguai, mas Pochettino não terá dois de seus principais nomes: Christian Pulisic e Tyler Adams, ambos lesionados. Para o treinador, porém, a ausência abre espaço para observar alternativas e ampliar o leque de opções.

continua após a publicidade

— Para mim, esses são os jogadores que hoje merecem estar aqui, são os jogadores que queremos ver [...] Ninguém pode se sentir seguro ou acreditar que já está garantido, nem mesmo nomes como Pulisic ou Adams. A federação é maior que qualquer jogador — disse Pochettino.

Pulisic, do Milan, ficou fora da convocação após sofrer uma lesão leve na coxa direita durante amistoso contra a Austrália no mês passado.

Segundo Pochettino, o foco total é que todos cheguem em plena forma física quando o Mundial se aproximar.

— O mais importante é que todos estejam bem no dia em que começarmos a preparação para a Copa.

Mauricio Pochettino, treinador da seleção dos Estados Unidos (Foto: Reprodução/USMNT)

Primeiro ingresso da Copa do Mundo já tem dono confirmado; entenda

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que vai abrir mão do seu ingresso para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026. A líder mexicana afirmou que entregará o bilhete número 00001 a uma jovem que ama futebol e não teria condições de comprar o ingresso.

continua após a publicidade

O jogo inaugural do torneio está marcado para o dia 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com capacidade para 83 mil torcedores. O México, que divide a sede do Mundial com Estados Unidos e Canadá, será uma das seleções em campo na estreia — a terceira vez que o Azteca recebe uma abertura de Copa, após 1970 e 1986.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial