imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Newcastle se junta a Real Madrid e Barcelona na briga por joia europeia

Gigantes europeus têm o jovem holandês na mira

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
16:57
Kees Smit em ação pelo AZ Alkmaar (Foto: Divulgação/Instagram)
imagem cameraKees Smit, disputado por gigantes como Real Madrid e Barcelona, em ação pelo AZ Alkmaar (Foto: Divulgação/Instagram)
Além de Real Madrid e Barcelona, o meio-campista holandês Kees Smit agora passa a ser disputado também pelo Newcastle para transferência na próxima temporada. O jogador de 19 anos tem se destacado no AZ Alkmaar, da Holanda, seu país de origem. Em adição aos times espanhóis, os rivais alemães Bayern de Munique e Borussia Dortmund também teriam interesse na contratação e sondam a situação.

Comparado ao jovem Pedri, Kees Smit já soma mais de 50 partidas pela equipe principal do Alkmaar, registrando quatro gols e seis assistências. As principais virtudes do atleta são os dribles, a excelência em passes verticais e a grande inteligência tática, com boa visão de jogo.

O contrato de Smit com o Alkmaar vai até 2028, mas o valor de 20 milhões de libras (quase 140 milhões de reais) poderia convencer o time holandês a vendê-lo, conforme publicado pelo jornal ingês Football Today.

Kees Smit com o título de MVP do Campeonato Europeu de Seleções Sub-19 (Foto: Divulgação/Instagram)
Kees Smit, disputado por gigantes como Real Madrid e Barcelona, com o título de MVP do Campeonato Europeu de Seleções Sub-19 (Foto: Divulgação/Instagram)

🔢 Carreira de Kees Smit, alvo de Real Madrid e Barcelona

Apesar da pouca idade, Smit já soma números relevantes e conquistas ao longo da sua carreira. Estreou na equipa principal do Alkmaar na temporada 2023/24, mas foi em 2024/25 que passou a ter protagonismo: fez sete jogos pela Liga Europa, três pela Copa da Holanda e 18 pela Eredivisie, o campeonato holandês.

Na atual temporada, soma oito partidas pela Conference League e onze pela Eredivisie, onde já registra dois gols e duas assistências e ajuda a equipe, terceira colocada da competição.

circulo com pontos dentroTudo sobre

