Newcastle se junta a Real Madrid e Barcelona na briga por joia europeia

Além de Real Madrid e Barcelona, o meio-campista holandês Kees Smit agora passa a ser disputado também pelo Newcastle para transferência na próxima temporada. O jogador de 19 anos tem se destacado no AZ Alkmaar, da Holanda, seu país de origem. Em adição aos times espanhóis, os rivais alemães Bayern de Munique e Borussia Dortmund também teriam interesse na contratação e sondam a situação.

continua após a publicidade

Comparado ao jovem Pedri, Kees Smit já soma mais de 50 partidas pela equipe principal do Alkmaar, registrando quatro gols e seis assistências. As principais virtudes do atleta são os dribles, a excelência em passes verticais e a grande inteligência tática, com boa visão de jogo.

O contrato de Smit com o Alkmaar vai até 2028, mas o valor de 20 milhões de libras (quase 140 milhões de reais) poderia convencer o time holandês a vendê-lo, conforme publicado pelo jornal ingês Football Today.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kees Smit, disputado por gigantes como Real Madrid e Barcelona, com o título de MVP do Campeonato Europeu de Seleções Sub-19 (Foto: Divulgação/Instagram)

🔢 Carreira de Kees Smit, alvo de Real Madrid e Barcelona

Apesar da pouca idade, Smit já soma números relevantes e conquistas ao longo da sua carreira. Estreou na equipa principal do Alkmaar na temporada 2023/24, mas foi em 2024/25 que passou a ter protagonismo: fez sete jogos pela Liga Europa, três pela Copa da Holanda e 18 pela Eredivisie, o campeonato holandês.

continua após a publicidade

Na atual temporada, soma oito partidas pela Conference League e onze pela Eredivisie, onde já registra dois gols e duas assistências e ajuda a equipe, terceira colocada da competição.

➡️ Sem proposta de renovação, craque do Barcelona não quer sair em janeiro

➡️ La Liga atinge marco histórico e comprova ser a liga mais equilibrada da Europa