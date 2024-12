Polêmica com Vini Jr: Real Madrid acusa La Liga de manipulação

O empate do Real Madrid com o Rayo Vallecano em 3 a 3, no sábado (14), por La Liga, rendeu uma grande polêmica para além das quatro linhas. A atuação da arbitragem no Campo de Vallecas gerou uma nova acusação por parte da produção audiovisual do clube merengue, principalmente por lances envolvendo o brasileiro Vini Jr.

continua após a publicidade

➡️ Rodrygo marca, mas Real Madrid perde chance de dormir na liderança de La Liga

Após o apito final, a transmissão da Real Madrid TV fez críticas duras à atuação do , que deixou de marcar um pênalti claro e deu cartão amarelo por reclamação para o camisa 7. Além disso, declarou que o Campeonato Espanhol está sendo manipulado pelo Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) via favorecimentos ao líder Barcelona.

- Hoje, Martínez Munuera voltou a cometer erros gravíssimos e sempre na mesma direção. Esses erros decidem um jogo que termina em 3 a 3. É o que acontece na imunda "Liga Negreira", que voltou a prejudicar o Real Madrid. Temos problemas com o nosso futebol, mas a Liga Negreira nos convida sempre a falar de uma vítima, que é o Real. Escaparam dois pontos na briga pelo título - disparou a RMTV.

continua após a publicidade

➡️ Web critica atitude de Ancelotti com Endrick em empate do Real Madrid: ‘Boicote’

➡️ Para acompanhar todas as notícias de futebol internacional, acesse o Lance! e fique por dentro em tempo real.

A referência "Liga Negreira" é atribuída ao Barcelona por casos de manipulação que seguem sendo investigados. Os catalães são acusados de efetuar pagamentos e dar regalias a Enríquez Negreira, ex-diretor de arbitragem de La Liga que solicitava aos árbitros da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) ajudas em campo entre 2001 e 2018. O caso, que explodiu em março de 2023, ainda não foi finalizado pela Justiça local.

continua após a publicidade

😠 O que gerou a reclamação no Real Madrid?

O principal lance reclamado pela Real Madrid TV é o pênalti não assinalado sobre Vini Jr, que foi chutado pelo zagueiro Mumin na área, quando o marcador já registrava 3 a 3. Na coletiva, Iñigo Pérez, técnico do Rayo, assumiu a penalidade ignorada; posteriormente, o brasileiro foi amarelado por Martínez Munuera após reclamação. Veja o lance abaixo:

- Uma arbitragem nefasta que deixou de apitar a patada de Mumin. O lance gerou revolta em Vinícius, que reclamou. E adivinha quem tomou amarelo? Vinícius, que perderá o jogo contra o Sevilla por acúmulo de cartões. Isso nos cansa, porque nos parece familiar. Cheira a queimado - completou a RMTV.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o empate, os Merengues foram a 37 pontos e podem ver o Barcelona, com um jogo a mais, abrir quatro de frente, já que a equipe de Hansi Flick joga hoje contra o Leganés. Outro susto vem da parte de baixo, já que o Atlético de Madrid, com 35, recebe o Getafe neste domingo (15) e pode chegar a 38, se aproximando da briga pela ponta do Espanhol.

➡️ Barcelona x Leganés: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

➡️ Atlético de Madrid x Getafe: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga