Rodrygo marca, mas Real Madrid perde chance de dormir na liderança de La Liga

Rayo Vallecano e Real Madrid fizeram o jogo da 17ª rodada de La Liga Com três gols para cada lado e nervosismo entre os jogadores, as equipes saíram de Vallecas com um ponto. Sem Mbappé, lesionado, e com Vini Jr. poupado, o time merengue sofreu sustos no primeiro tempo e teve dificuldade de retomar o controle do jogo na segunda etapa.

O destaque do resultado fica na conta de Rodrygo, que assumiu o protagonismo no ataque e contribuiu com um gol e uma assistência.

Como foi o jogo?

O Real Madrid começou o jogo com um susto: aos quatro minutos, Unai López explorou o jogo aéreo para abrir o placar para os donos da casa. Com Vini no banco e Mbappé poupado, os Blancos tiveram dificuldades para agredir o gol adversário nos primeiros 30 minutos. Aos 36', Abdul Mumim, novamente de cabeça, ampliou em Vallecas, mas viu a vantagem encurtar após três minutos, com um lindo gol de Valverde de fora da área, indefensável para Batalla.

E os times ainda voltaram para os vestiários com o empate no placar. Aos 44', Bellingham aproveitou um belo cruzamento de Rodrygo para igualar o marcador. Já no segundo tempo, o Real Madrid demonstrou maior controle de jogo: entre chegadas de perigo com Rodrygo, Bellingham, Güler e Brahím, o atacante brasileiro contou com um desvio na marcação para virar o placar no clássico madrilenho.

Rodrygo comemora o terceiro gol do Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

A vantagem no placar encorajou Carlo Ancelotti a utilizar Vini Jr., poupado após voltar ao time titular na quarta-feira (11). A torcida em Vallecas vaiou muito o camisa sete, que ainda viu o Isi Palazón, ídolo local, empatar o jogo mais uma vez após um desvio no cruzamento de Lejeune.

Empurrado pelos torcedores, o Rayo Vallecano chegava esporadicamente ao ataque: o time parecia satisfeito com o empate diante de um dos melhores times do país. Do outro lado, o Real Madrid ainda levou perigo com Vini Jr, que forçou uma ótima defesa do goleiro Batalla na reta final do jogo. Apesar da pressão, os Merengues não conseguiram o resultado heroico e perderam uma oportunidade de dormir na liderança da tabela.

O que vem pela frente?

Após o resultado, o Real Madrid viaja para Doha, onde enfrentará o Pachuca, do México, na próxima quarta-feira (18), pela decisão da Coipa Intercontinental. Do outro lado, o Rayo Vallecano encara o Villarreal, fora de casa, em jogo atrasado pela 12ª rodada de LA LIGA.

✅ FICHA TÉCNICA

RAYO VALLECANO 3x3 REAL MADRID

17ª RODADA - LA LIGA



🗓️ Data e horário: sábado, 14 de dezembro de 2024, às 17h;

📍 Local: Vallecas, em Madri (ESP);

🥅 Gols: Unai López (4'/1ºT), Abdul Mumim (36'/1ºT), Isi Palazón (19'/2ºT) (RAY); Federico Valverde (39'/1ºT), Jude Bellingham (45'/1ºT) e Rodrygo (11'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Augusto Batalla, Randy Nteka, Isi Palazón (RAY); Luka Modric e Vini Jr. (RMA)

⚽ ESCALAÇÕES

RAYO VALLECANO (Técnico: Inigo Pérez)

Batalla, Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Embarba (García), López (Díaz), Ciss (Valentín), De Frutos (Balliu), Isi Palazón e Nteka (Camello)



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vázquez (Endrick), Tchouaméni, Rüdiger e Fran García; Modric (Camavinga) e Valverde, Brahím Díaz (Vini Jr), Bellingham, Güler (Ceballos) e Rodrygo

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Juan Munuera (ESP)