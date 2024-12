Cristiano Ronaldo Júnior, filho do craque português, marcou três gols neste sábado (14), em clássico saudita disputado entre Al-Nassr e Al-Hilal. A partida terminou em 3 a 2 a favor do lado amarelo da Arábia Saudita.

continua após a publicidade

➡️ Guardiola cita Michael Jordan para reclamar de ausência de Rodri: 'Quantos anéis os Bulls ganhariam?'

Em 2023, Cristiano Ronaldo Júnior assinou com o Al-Nassr, time do pai, para atuar na categoria sub-13 da equipe. Antes, o garoto já havia atuado nas categorias de base de Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Filhos

Cristiano Jr, de 13 anos, é o filho mais velho do astro português. Atualmente, o craque namora com a modelo Georgina Rodríguez, com quem tem duas filhas, Alana Martina e Esmeralda. O atleta também é pai de Eva Maria e Mateo Ronaldo.

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2022. O craque, revelado pelo Sporting, também somou passagens históricas, com títulos, por Real Madrid, Manchester United e Juventus.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional