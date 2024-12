Web critica atitude de Ancelotti com Endrick em empate do Real Madrid: ‘Boicote’

Sem muitos minutos na temporada pelo Real Madrid, o atacante Endrick entrou no fim do jogo contra o Rayo Vallecano, neste sábado (14). O jogador foi colocado em campo por Carlo Ancelotti na reta final do duelo, com a partida empatada em 3 a 3. A decisão do técnico italiano rendeu críticas nas redes sociais.

Endrick entrou lugar de Lucas Vázquez aos 34 minutos do segundo tempo e pouco fez na partida. Nesta temporada, o jovem ex-Palmeiras atuou em 15 jogos, sendo 14 saindo do banco de reservas, e marcou dois gols. Valverde, Bellingham e Rodrygo marcaram os gols do time espanhol no duelo pelo Campeonato Espanhol.

Veja os comentários nas redes sociais: