Pogba tem suspensão por doping reduzida; veja prazo de retorno

Publicada em 04/10/2024 - 14:23 • Turim (ITA)

O meio-campista Paul Pogba teve a suspensão por doping reduzida de quatro anos para 18 meses pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). De acordo com jornal britânico 'Daily Mail', a medida fará com que o francês possa voltar aos gramados pela Juventus em março de 2025. Além disso, o atleta poderá retornar aos treinamentos com a equipe daqui três meses, em janeiro.

Pogba havia sido suspenso em fevereiro por conta do caso que ocorreu no dia 20 de agosto de 2023, onde o meio-campista testou positivo para testosterona sintética. Embora tenha tido que estava "morto" para o futebol, o jogador descartou a possibilidade de se aposentar e preferiu lutar até o fim para provar sua inocência.

Relembre o caso de doping de Pogba

O caso aconteceu na partida de abertura da campanha da Juventus no Campeonato Italiano, contra a Udinese, o francês não saiu do banco, mas foi sorteado para realizar o exame antidoping após o apito final. O Tribunal Antidoping da Itália, na época, havia aceitado o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping italiana e aplicado a pena ao atleta.

Nos dois jogos seguintes, frente a Bologna e Empoli, Pogba somou 52 minutos, e, à época, deu declarações dizendo que se sentia pronto para recuperar seu prestígio na equipe bianconera. Porém, perdeu os compromissos posteriores por fadiga muscular, antes de ser afastado pelo resultado positivo do exame.

Paul Pogba, em ação pela Juventus (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

O afastamento gerou mudanças não apenas no âmbito esportivo para o meia, mas também na esfera financeira. Em outubro de 2023, a imprensa italiana chegou a informar que o salário de Paul havia sido reduzido de oito milhões de euros anuais - o maior do elenco - para apenas 42 mil euros, salário mínimo para jogadores de futebol no local.