Salah decide e Liverpool vence o Bologna em Anfield

Salah foi fundamental para vitória dos Reds







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 18:08 • Rio de Janeiro

O Liverpool segue com 100% de aproveitamento na Champions League. Nesta quarta-feira (2), os Reds receberam o Bologna em Anfield e conquistaram os 3 pontos. 2 a 0 com gols de Mac Allister e Salah.



Apesar da vitória por 1 a 0 com gol do camisa 10 Mac Allister, o primeiro tempo não foi nada fácil para o Liverpool. O Bologna conseguiu criar suas oportunidades de gol com bastante volume ofensivo e poderia ter saído para o intervalo com um resultado mais justo. Porém, a defesa do time inglês conseguiu neutralizar os ataques italianos e fez bloqueios importantes.



Salah comemora gol contra Bologna





BOLOGNA (Técnico: Vincenzo Italiano)

Skorupski; Posch, Beukema (Casele), Lucumi, Juan Miranda; Remo Freuler (Fabbian), Moro, Urbanski (Aebischer); Orsolini, Dallinga (Santiago Castro), Ndoye (Iling Junior)