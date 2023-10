De acordo com a agência de notícias ANSA, o exame realizado no laboratório olímpico de Acqua Acetosa, em Roma, só comprovou o positivo do primeiro exame para testosterona. Pogba já havia sido suspenso de forma preventiva pelo Tribunal Nacional Antidoping da Itália e aguarda o julgamento que irá determinar o tamanho de sua punição. O astro francês, campeão da Copa do Mundo de 2018, pode ser banido do futebol por até quatro anos.